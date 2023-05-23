Путин заявил, что "Украины не было в истории человечества", потому что ему показали карту с Гетьманщиной

Российский диктатор в очередной раз повторил бред, что "Украину создал Советский союз".

Российский диктатор Владимир Путин снова опозорился своим "знанием истории", заявив, что "Украины никогда не существовало". И это несмотря на то, что ему показали карту с Гетманщиной (украинское казацкое государство, которое существовало на территории современной Украины — ред.).

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Председатель Конституционного суда Зорькин привлек диктатору карту, которую, как он утверждал, "составили французы". Зорькин начал гордиться тем, что на старинных картах "нет Украины", таким образом оправдывая кровавую войну против нашего государства и массовые убийства украинцев.

Однако кремлевских "знатоков истории" не удивило то, что на картах была обозначена Гетманщина — древнее украинское казацкое государство. Ее диктатор Путин назвал "краем, попросившимся в состав России".

"Советские власти создали советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества", — сказал "историк" Путин, разыскиваемый Международным уголовным судом в Гааге.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин цинично оправдывает вторжение в Украину. Он в очередной раз заявил, что "СВО" он пытается остановить войну против своего народа, которая продолжается 9-й год.

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