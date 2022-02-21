Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Путин заявил, что в Украине нет "устойчивой государственности"

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Путин заявил, что в Украине нет "устойчивой государственности"

Associated Press

Путин заявил, что якобы "радикалы" навязывали свои идеи украинским властям, которые были "поражены вирусом национализма".

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что в Украине "нет устойчивой государственности".

Об этом он 21 февраля сказал во время обращения к россиянам.

Путин заявил, что якобы "радикалы" навязывали свои идеи украинским властям, которые были "поражены вирусом национализма".

"Власть подменяла истинные культурные, экономические, социальные интересы народа, реальный суверенитет народа разными спекуляциями на национальной почве и внутреннюю этнографическую атрибутику. Устойчивой государственности в Украине так и не сложилось", — сказал президент страны-агрессора.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что якобы Донбасс в пределы Украины "втолкнул" Владимир Ленин, и РФ готова "показать, что значит для Украины настоящая декоммунизация".

Читайте также:

Какова будет реакция украинских властей на вероятное признание независимости ОРДЛО

Какова будет реакция украинских властей на вероятное признание независимости ОРДЛО
Следующая публикация