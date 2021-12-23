Путин заявил, что Зеленский попал под влияние "нациков"

Путин заявил, что Зеленский якобы оказался под влиянием "радикалов" после прихода к власти.

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что глава Украины Владимир Зеленский после прихода к власти якобы попал под влияние "нациков".

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции 23 декабря.

Также глава Кремля в очередной раз обвинил украинские власти в невыполнении Минских договоренностей.

"Президент Зеленский пришел к власти — и вместо того, чтобы их выполнять (ред. Минские договоренности), подвергся, как и бывшие руководители, под влияние радикальных элементов. Как в Украине говорят, "нациков", — сказал Путин.

Напомним, 16 декабря Песков заявлял, что Владимир Путин готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Россия заинтересована в диалоге и, мол, Путин открыт для диалога. Впрочем, Песков отметил, что такая потенциальная встреча должна быть "ориентирована на конкретный результат".

Напомним, Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, а также к любому формату переговоров с РФ.

Как сообщалось, позже Владимир Зеленский прокомментировал свои шансы на переговоры с президентом страны-агрессорки Владимиром Путиным. Он отметил, что ни он, ни Путин не просят друг друга о переговорах тет-а-тет. В то же время, как отметил Зеленский, сейчас идет диалог между администрациями президентов РФ и Украины о возможности предстоящих переговоров.

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