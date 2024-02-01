Путин заявил о "демилитаризованной зоне": о чем свидетельствуют максималистские высказывания диктатора

Президент-диктатор России Владимир Путин 31 января во время встречи со своими "доверенными лицами" удвоил максималистские и намеренно расплывчатые территориальные цели в Украине. Он также выразил идею "демилитаризованной зоны", которая, по его словам, выведет российскую территорию из-под огневой досягаемости Украины.

Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали заявления кремлевского "фюрера".

Путин заявил, что продвижение текущей линии фронта вглубь Украины является важнейшей целью для российских войск на всем театре. Путин отметил идеи "демилитаризованной" или "санитарной" зоны в Украине. Он утверждает, что это поставит территорию РФ (включая оккупированную Украину) вне зоны действия как фронтовых артиллерийских систем, так и западных систем дальнего радиуса действия.

"Провозглашенная Путиным цель раздвинуть линию фронта так, чтобы заявленные и фактические территории России были вне зоны обстрела Украины, является расплывчатой целью, которая фактически недостижима, пока существует независимая Украина с любыми возможностями для борьбы", — говорится в отчете.

Аналитики считают, что Путин, скорее всего, аннексировал бы любые украинские территории, которые Москве удалось захватить для достижения этой предполагаемой цели (в частности, в четырех областях, которые РФ уже захватила, но частично контролирует), таким образом переведя новые российские. территории в зону действия украинских систем во всем, что осталось независимой Украиной.

Между тем один российский националист-милблогер отметил, что России также придется захватить Николаев и Одессу, чтобы устранить угрозу ударов ВСУ на большие расстояния по оккупированному Крыму, а также, считает он, российским войскам нужно будет захватить линию Славянск-Краматорск. Донецкая область, чтобы разгрузить текущую линию фронта.

"Заявления Путина от 31 января не являются существенными отклонениями в заявленных военных целях или фактических военных возможностях России, а скорее таковыми. Вероятно, имел целью воспользоваться имеющимися нарративами в западных СМИ, которые могли бы заблокировать краткосрочную и долгосрочную военную помощь Западу Украине Мероприятие вести переговоры с Россией на российских условиях", — отмечают в ISW.

Российский диктатор также включил город Харьков, который он ранее описывал как "русский", в эту гипотетическую демилитаризованную зону, "вероятно, чтобы извлечь выгоду от дискуссий вокруг маловероятной возможности наступления своей армии вдоль северной границы Харьковской области из Белгородской области".

"Путин может намерены усилить эти дискуссии, чтобы отвлечь внимание Украины от текущей российской наступательной операции вдоль оси Харьков-Луганская область, но ISW продолжает оценивать, что российские силы в Белгородской области могут проводить только действия тактического уровня, которые служили бы финтами для взыскания и закрепить украинские силы вдоль границы", — отмечают американские специалисты.

Кроме того, глава Кремля, вероятно, пытается апеллировать к активным призывам российских ультранационалистов создать "буферную зону" между Харьковской и Белгородской областями, чтобы оттеснить украинские РСЗО и артиллерию от международной границы с Белгородской областью. Кстати, ранее Путин заявлял, что рассмотрит возможность создания такой "буферной зоны".

Путин также подчеркнул российские наступательные усилия вблизи Авдеевки, чтобы предположительно представить эти усилия как успешные внутренней российской аудитории и еще больше оправдать российскую войну в Украине. Путин заявил, что десантно-штурмовая бригада "Ветеран" воевала впереди регулярных российских сил, прорвала украинские рубежи и захватила 19 домов под Авдеевкой, которую Путин охарактеризовал как один из важнейших участков линии фронта. Российский диктатор также заявил, что бригада "Ветераны" "воюет правильно" и должна "воспитывать молодежь".

"Он также повторил шаблонные нарративы о том, что российская война в Украине – это борьба за российский суверенитет, очищающий российское общество от тех, кто против этого суверенитета, таким образом пытаясь объединить российское общество", — отметили в отчете ISW.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин пригрозил новым наступлением в Украине. Он заявил о необходимости отодвинуть линию боевого столкновения вглубь Украины, чтобы дальнобойное оружие не доставало до территории РФ.

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