Путин заявил о готовности к мирным переговорам, но назвал цинические условия

Президент-диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Кремль готов к мирному урегулированию войны в Украине. Впрочем, только с учетом оккупированных территорий, а также с гарантами для Москвы.

Об этом кремлевский "фюрер" заявил в интервью РосСМИ.

"Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы. Но только готовы на переговоры, которые не основаны на каких-то "хотелках"..., а основаны на сложившихся реалиях. Как в таких случаях говорят, на земле", — цинично заявил диктатор.

По его словам, "возможные переговоры – не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности для Москвы".

Путин заявил, мол, никому не верит. Именно поэтому РФ требуются гарантии. Кроме того, подчеркнул "фюрер", гарантии должны быть прописаны".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что нужно для дипломатического завершения войны. По его словам, это возможно только на основе украинской формулы мира и при условии освобождения всех временно захваченных россиянами территорий.

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