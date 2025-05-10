Си Цзиньпин и Владимир Путин / © Associated Press

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Правитель России Владимир Путин заявил о готовности к мирным переговорам без предварительных условий.

Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И, рассказывая о государственном визите главы Поднебесной Си Цзиньпина в Россию, передает Синьхуа.

«Председатель Китая Си Цзиньпин отметил, что по вопросу „украинского кризиса“ Китай приветствует все усилия, способствующие миру. Китай выступает за общую, всеобъемлющую, основанную на сотрудничестве и устойчивую концепцию глобальной безопасности, и считает необходимым обращать внимание на законные проблемы безопасности всех стран и устранять коренные причины кризисов. Президент Путин высоко оценил объективную и справедливую позицию Китая относительно украинского кризиса и выразил готовность начать мирные переговоры без предварительных условий в надежде на достижение справедливого и крепкого мирного соглашения», — сказал Ван И.

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к мирным переговорам в любом формате после установления полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 дней.

После этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсудить предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине, однако имеет собственную позицию относительно условий такого перемирия.