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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Путин заявил о готовности к переговорам без предварительных условий — МИД Китая

Глава Китая Си Цзиньпин отметил, что по вопросу «украинского кризиса» Китай приветствует все усилия, способствующие миру.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Си Цзиньпин и Владимир Путин / © Associated Press

Правитель России Владимир Путин заявил о готовности к мирным переговорам без предварительных условий.

Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И, рассказывая о государственном визите главы Поднебесной Си Цзиньпина в Россию, передает Синьхуа.

«Председатель Китая Си Цзиньпин отметил, что по вопросу „украинского кризиса“ Китай приветствует все усилия, способствующие миру. Китай выступает за общую, всеобъемлющую, основанную на сотрудничестве и устойчивую концепцию глобальной безопасности, и считает необходимым обращать внимание на законные проблемы безопасности всех стран и устранять коренные причины кризисов. Президент Путин высоко оценил объективную и справедливую позицию Китая относительно украинского кризиса и выразил готовность начать мирные переговоры без предварительных условий в надежде на достижение справедливого и крепкого мирного соглашения», — сказал Ван И.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к мирным переговорам в любом формате после установления полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 дней.

После этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсудить предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине, однако имеет собственную позицию относительно условий такого перемирия.

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