Путин заявил о неизбежности столкновения с "неонацистами" и "теплом отношении" к украинскому народу

Диктатор также попытался оправдать российское вторжение и сказал, что обстановка в Украине будто бы стала смертельной для России.

Президент России Владимир Путин заявил, что столкновение с "неонацистами" в Украине было якобы неизбежным, и заверил в теплом отношении РФ к государству, на которое она напала.

Об этом глава Кремля сказал 4 ноября на встрече по случаю десятилетия воспроизводства Российских исторического и военно-исторического общества.

"Если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия с нашей стороны, все было бы то же, только с самых плохих для нас позиций", – в очередной раз поделился своими выдумками Путин.

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Кроме того, ему померещилось, что событиям в Украине способствовали действия "ее так называемых друзей".

Российский диктатор также принялся уверять, что обстановка в Украине стала смертельной для России и самого украинского народа.

В то же время хозяин Кремля цинично заявил, что Россия будто бы с уважением и теплом относится к украинскому народу, "несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние". Он также придумал, что Украина стала жертвой "преднамеренного разгона ненависти к россиянам", а западные страны довели государство до "самоубийственной" стадии.

Напомним, в этот же день Путин заявил о необходимости "вывезти из зоны боевых действий" всех проживающих в Херсоне.

Глава Кремля также заявил, что в РФ на войну против Украины мобилизовано уже 318 тыс. мужчин – это больше заявленного количества за счет будто бы добровольцев.

Но почему-то на фоне заявлений об успехах мобилизации Путин подписал закон, разрешающий мобилизовать граждан с незакрытой судимостью.

Удары по энергообъектам, отключение света в Украине и основные цели Кремля - ​​Харьков

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