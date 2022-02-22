Путин заявил о предоставлении военной помощи "ЛДНР", хочет разоружить Украину и требует отказаться от НАТО

Президент РФ хочет, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО.

Вечером 22 февраля на брифинге президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет оказывать военному помощь террористическим "ДНР" и "ЛНР".

"Об использовании вооруженных сил за рубежом. Ну, как же. Мы же подписали вчера договоры, и в этих договорах с "ЛДНР" есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем предоставлять этим "республикам", в частности, военную помощь .Поскольку там продолжается конфликт, мы этим решением даем понять - мы в случае необходимости намерены выполнять взятые на себя обязательства", - сказал Путин.

В то же время он заявил, что выступает за демилитаризацию Украины. Также хочет или Киев отказался от вступления страны в НАТО.

"Лучшим решением вопроса было бы, чтобы сегодняшняя киевская власть сама отказалась от вступления в НАТО и придерживалась бы нейтралитета", — сказал Путин.

В то же время официальная власть Украины ранее неоднократно заявляла, что армия будет защищать свою землю, не будет отступать от границ и линии разграничения на Донбассе. Украина стремится стать членом Евросоюза и НАТО.

Российская Дума ратифицировала соглашения о сотрудничестве с самопровозглашенными "ЛДНР"

Напомним:

15 февраля депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР". То есть, украинских территорий.

21 февраля состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Путина, в ходе которого его члены открыто поддержали такую идею.

21 февраля Путин подписал соответствующие указы о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".

22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о вызвании "ЛДНР".

ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР", вводить санкции.

22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.

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