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Путин заявил о предоставлении военной помощи "ЛДНР", хочет разоружить Украину и требует отказаться от НАТО

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Путин заявил о предоставлении военной помощи "ЛДНР", хочет разоружить Украину и требует отказаться от НАТО

Associated Press

Президент РФ хочет, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО.

Вечером 22 февраля на брифинге президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет оказывать военному помощь террористическим "ДНР" и "ЛНР".

"Об использовании вооруженных сил за рубежом. Ну, как же. Мы же подписали вчера договоры, и в этих договорах с "ЛДНР" есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем предоставлять этим "республикам", в частности, военную помощь .Поскольку там продолжается конфликт, мы этим решением даем понять - мы в случае необходимости намерены выполнять взятые на себя обязательства", - сказал Путин.

В то же время он заявил, что выступает за демилитаризацию Украины. Также хочет или Киев отказался от вступления страны в НАТО.

"Лучшим решением вопроса было бы, чтобы сегодняшняя киевская власть сама отказалась от вступления в НАТО и придерживалась бы нейтралитета", — сказал Путин.

В то же время официальная власть Украины ранее неоднократно заявляла, что армия будет защищать свою землю, не будет отступать от границ и линии разграничения на Донбассе. Украина стремится стать членом Евросоюза и НАТО.

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