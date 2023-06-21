Путин заявил о развитии "ядерной триады" и попугал новыми ракетами

Диктатор заявил об усовершенствовании вооруженных сил РФ с "учетом новых вызовов" и опыта войны против Украины.

Президент России Владимир Путина анонсировал продолжение развития "ядерной триады", которую назвал "ключевой гарантией военной безопасности" страны.

Об этом глава Кремля заявил на встрече с выпускниками российских военных вузов 21 июня, которую транслировали средства массовой пропаганды.

"С учетом новых вызовов и, конечно, бесценного опыта проведения "специальной военной операции", продолжим всесторонне совершенствовать вооруженные силы. Важнейшая задача здесь – развитие ядерной триады, являющейся ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности", – сказал в выступлении Путин.

По его словам, на сегодняшний день уже около половины частей и соединений российских ракетных войск стратегического назначения оснащены "новейшими комплексами "Ярс" (ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24).

Диктатор также сообщил, что производится перевооружение войск на современные ракетные системы с якобы гиперзвуковой боевой частью "Авангард".

"В ближайшее время на боевое дежурство поступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой", – анонсировал Путин.

"Сармат" – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой межконтинентальной жидкостной баллистической ракетой (МБР).

Ядерный шантаж Путина

Президент США Джо Байден заявил 20 июня, что считает возможным применение Путиным тактического ядерного оружия: "Это реально".

В тот же день представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что поскольку РФ – это "государство-террорист, обладающее ядерным оружием", то "гипотетически угроза на этом направлении всегда существует". Однако на сегодняшний день не зафиксировано повышение рисков вероятности применения ядерного оружия врагом против Украины.

Комментируя угрозу ядерного удара со стороны РФ, начальник ГУР Кирилл Буданов сказал: "Этого не произойдет". Он аргументировал это тем, что "не так уж много идиотов управляют этой страной".

В то же время советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал мировых лидеров дать Путину "четкий сигнал", чтобы тот никогда не угрожал ядерным оружием.

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