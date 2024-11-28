Путин заявил о серийном производстве ракет "Орешник" и подборе целей для поражений в Украине

Глава Кремля пригрозил, что в случае массированного применения "Орешника" мощность удара будет сопоставима с ядерным оружием.

Россия начала серийное производство ракет "Орешник". Генштаб и Минобороны подбирают цели для поражений этими ракетами на территории Украины.

Об этом президент России Владимир Путин заявил на саммите ОДКБ, сообщают средства массовой пропаганды.

По словам российского диктатора, его страна приступила к серийному производству ракет "Орешник". И сейчас у страны-агрессора есть еще несколько готовых к применению систем, подобных "Орешнику".

"Серийное производство "Орешника" началось, но в конечном итоге поражения будут выбираться нами в зависимости от характера избранной цели и создаваемых угроз для Российской Федерации", – сказал хозяин Кремля.

Путин сказал, что Россия продолжит боевые испытания этих ракет в ответ на действия противника. Он подчеркнул, что Москва будет всегда отвечать на удары противника.

Глава Кремля пригрозил, что в случае массированного применения "Орешника" мощность удара будет сравнима с ядерным оружием.

Президент России также подчеркнул, что Генштаб и Минобороны подбирают цели для поражения этими ракетами на территории Украины.

Путин анонсировал, что в ближайшие годы в РФ появятся новые гиперзвуковые системы, которые по своим характеристикам "не будут иметь аналогов в мире".

К слову, по оценкам военного аналитика Павла Нарожного, в лучшем случае у России есть всего две-три баллистические ракеты средней дальности "Кедр", которые Путин называет "Орешником". Теоретически враг может запустить по Украине еще одну такую ракету.

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