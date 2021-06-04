Путин заявил о завершении укладки труб первой нитки "Северного потока-2"

Укладка первой нитки "Северного потока-2" была завершена сегодня, 4 июня.

Президент РФ Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки русского проекту "Северного потока-2", который строят в обход Украины, завершено. Вторую нитку продолжают укладывать.

Об этом он заявил 4 июня во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, пишут росСМИ.

"Именно сегодня, 4 июня, 2,5 часа назад, успешно завершена укладка первой нитки газопровода "Северный поток-2", работа по второй нитке продолжается", — сказал Путин.

Также он добавил, что линейная работа целиком, в том числе морской участок, закончена. По словам главы Кремля, российская компания "Газпром" готова к заполнению трубопровода газом.

"Этот маршрут непосредственно соединит газотранспортные системы России и Федеративной Республики Германия", — добавил Путин.

В целом "Северный поток-2" состоит из двух нитей. Как говорят в "Газпроме", общая мощность двух ниток газопровода составляет 55 млрд кубических метров газа в год.

Напомним, ранее компания Nord Stream заявила, что газопровод построен на 95%. Отмечается, что по состоянию на 31 марта построено 2339 км труб с 2460 км. Осталось уложить около 121 км. Таким образом до окончания проекта осталось достроить еще 5% от общей протяженности газопровода.

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