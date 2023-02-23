Путин заявил об "исторических рубежах" России: в ISW объяснили, чем грозит империалистический нарратив

Российский президент-диктатор Владимир Путин возродил свой империалистический нарратив об "исторических рубежах". Мол, борется за них, что может угрожать бывшим советским странам.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Во время четырехминутной речи на митинге 22 февраля в Москве диктатор заявил, что сейчас "идет битва за исторические рубежи России". Более того, руководитель Кремля назвал прилегающие территории к РФ "российской исторической землей", когда объявил о полномасштабном вторжении в Украину в 2022-м.

Путин не делал других заметных замечаний о ходе войны и не обсуждал конкретные задачи на фронте, отмечают в ISW.

"Понятие "исторические рубежи" России может быть использовано для оправдания агрессии практически против любого из соседей России, а также Молдовы и государств Центральной Азии, не имеющих общей границы с Россией. Поскольку все они содержат территории, ранее бывшие или в Советском Союзе или в Российской империи", — говорится в отчете американских аналитиков.

Эксперты отмечают, что Владимир Путин выступил с речью после отмены указа о позиции РФ по территориальной целостности Молдовы. Так, российский президент отозвал свои приказы МИД от 2012 года о твердом соблюдении принципов Устава Организации Объединенных Наций, требующих развития дружеских отношений между государствами на основе равенства, уважения их суверенитета и территориальной целостности.

"Отмена указа не означает, что Путин намерен атаковать Молдову — для этого он не имеет военного потенциала, — хотя это указывает на эскалацию его усилий по подрыву Молдовы", — считают аналитики Институт изучения войны.

Напомним, концерт в Лужниках 22 февраля, приуроченный к годовщине войны в Украине, посетил Владимир Путин. Он расхвалил русских окупантов. В частности, снова заявил, что они защищают якобы "исторические территории" России. Также около двух часов "празднования" на сцене выступили кремлевские поклонники, в частности Григорий Лепс и группа "Любэ".

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