Путин заявил об изменении целей "сво": чем диктатор удивил на этот раз

Российский "фюрер" Владимир Путин придумал новые цели вторжения в Украину, или начала так "сво", — как в РФ называют войну.

Об этом президент-диктатор РФ заявил на саммите ОДКБ.

Ранее "фюрер" заявлял о "денацификации", "демилитаризации" Украины и кричал об "исконно русских Землях". Кроме того, обещал "взять Киев за три дня". Впрочем, теперь, по словам хозяина Кремля, российские войска "воюют за родину, за будущее России и своих детей".

"Наши бойцы прекрасно понимают, за что воюют, за что проливают кровь. Они видят, что на их судьбу, на судьбу нашего поколения в целом, выпало, как это было не раз в нашей истории, стать на пути тех сил, которые решили еще раз разрушить Россию", — высказался "фюрер".

Как сообщалось, из-за ударов дальнобойным оружием по РФ Путин запугал НАТО своими "орешниками". По его словам, РФ производит в десять раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые.

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