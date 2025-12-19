ТСН в социальных сетях

Путин заявил об "успехах" армии и назвал города, которые собирается захватить

Заявления диктатора об успехах РФ на фронте — это скорее пропаганда, однако ситуация для Сил обороны там все равно сложная.

Анастасия Павленко
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин уверен в силах своей армии, особенно на Донбассе.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

«Я не сомневаюсь, что ВС РФ возьмут и Константиновку. Красный Лиман будет взят в ближайшее время, уже 50% под нашим контролем. И будет продолжаться движение в сторону Славянска. У меня нет сомнения, что ВС РФ „подберут“ и Константиновку. Город Димитров полностью оцеплен. Бои ведутся в городе Гуляйполе, город разбит на две части, наши ребята переправились через реку, 50% города под контролем ВС РФ. До конца этого года мы будем свидетелями новых успехов наших бойцов», — сказал диктатор.

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ готова вести диалог о завершении войны «на основе принципов, изложенных в июне 2024 года».

