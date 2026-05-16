Владимир Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Во время последнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин заявил, что до конца года не нужно надеяться на заключение мирного соглашения по войне в Украине.

Об этом сообщила в комментарии Radio NV украинская журналистка Юлия Забелина со ссылкой на собственные источники.

«Во время этого разговора, из того, что мне источники рассказывали, Путин едва ли не прямо сказал, чтобы у Трампа не рассчитывали на подписание соглашения до конца этого года», — сказала она.

По словам журналистки, Путина убеждают в том, что российская оккупационная армия до конца года сможет захватить Донбасс и тогда, мол, разговор с Украиной будет происходить уже в другом русле.

Именно поэтому, считает Забелина, переговорный процесс между Украиной и Россией с участием США пока затормозился.

«Переговоры сейчас действительно на определенной паузе, хотя мы по крайней мере контактируем с американцами… Но какого-то дедлайна относительно эффективных решений по переговорному процессу нет», — отметила журналистка.

Напомним, Кремль удваивает свое требование к Киеву о выводе ВСУ со всего Донбасса - как предпосылку для возобновления переговоров. Впрочем, территориальные амбиции Москвы преувеличены, а их агрессивные требования по территории противоречат реальности на поле боя.

