Путин заявил Трампу, что пересмотрит позицию по отношению к Украине: чем угрожают в Кремле

Путин и Ушаков / © Associated Press

В Кремле утверждают, что Путин сообщил Трампу о якобы атаке дронов на свою резиденцию во время их сегодняшнего телефонного разговора, и что это приведет к изменению их позиции по мирному соглашению.

Путин сказал Трампу, что он все еще хочет сотрудничать с США над мирным соглашением, но нападение заставило пересмотреть свою позицию, говорит советник диктатор РФ по вопросам внешней политики Юрий Ушаков, передают российские пропагандистские СМИ.

Ушаков заявил, что позиция России будет пересмотрена «по целому ряду достигнутых ранее из США договоренностей и решению в переговорах по Украине».

Помощник диктатор рассказал якобы слова Трампа, что тот в разговоре с Путиным сказал, что даже представить не мог «таких безумных действий», как атака дрона на государственную резиденцию российского президента. Также Трамп якобы сказал, что администрация США, «слава богу, не давала „Томагавки“ Киеву.

По словам Ушакова, Трамп также заявил, что атака БПЛА на резиденцию Путина повлияет на американские подходы в работе с Зеленским.

Действительно ли эти слова принадлежат американскому президенту, или Ушаков их придумал, пока подтверждения нет.

В то же время Путин в разговоре с Трампом цинично заверил, что Россия намерена «плодотворно работать с США для поиска мира».

Напомним, глава МИД страны-агрессорки Лавров обвинил Украину в том, что якобы беспилотники Сил обороны атаковали резиденцию диктатора Путина в Новгородской области. Очевидно, речь идет о так называемом «бункере» Путина на Валдае.

Также Лавров пригрозил, что из-за этого Россия «пересмотрит свою переговорную позицию».

В СНБО объяснили, что Лавров банально маскирует желание продолжать удары атакой на резиденцию Путина.

В свою очередь президент Зеленский подчеркнул, что такие заявления из России направлены на срыв всех достижений совместной работы с Трампом.