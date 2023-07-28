Путин жалуется, что Украина, США и НАТО не хотят говорить с ним о войне

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к переговорам по войне в Украине, но посетовал, что ни Киев, ни США с НАТО не желают говорить с Москвой.

Свое заявление кремлевский диктатор сделал саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге 28 июля.

"Все противоречия должны разрешаться во время переговоров, но проблема заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры!" – посетовал Путин.

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Он в очередной раз произнес свои выдумки о том, что в "основе конфликта", приведшего к войне против Украины, якобы лежит создание угроз российской безопасности со стороны США и НАТО.

"А они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, в частности России. Да и сама Украина, а точнее сегодняшний украинский режим, отказывается от переговоров. Официально об этом заявили, и президент Украины принял соответствующий декрет по этому поводу, запрещающий вести переговоры", – пожаловался диктатор.

Он добавил, что не раз заявлял о готовности России к переговорам, но "не может навязывать" их.

Заметим, очень похожее заявление в этот же день сделал спикер российского президента Дмитрий Песков. Он сказал о якобы открытости РФ к "урегулированию по Украине" и посетовал, что "Киев исключает возможность диалога".

Что о переговорах с Россией говорят в Украине

В начале июля президент Владимир Зеленский сообщил, что государство будет готово к переговорам с РФ о мирном урегулировании войны только после выхода ВСУ на границы 1991 года.

Позже советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил о возможности переговоров с Россией только после ухода оккупантов из Крыма. В то же время чиновник выражал убеждение, что россияне не готовы к такому варианту, поэтому будут ждать боевых действий на полуострове.

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