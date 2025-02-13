"В течение трех лет он был центром внимания, но теперь, возможно, даже не уверен, находится ли он в нужном месте", – пишет CNN.

Президент Украины Владимир Зеленский долгое время оставался ключевой фигурой, олицетворяющей единство Запада перед лицом российской агрессии. Его лидерство заставляло европейские страны занимать жесткую позицию по отношению к Кремлю, который годами работал над тем, чтобы разделить их и использовать в своих интересах.

Однако, как пишет CNN, ситуация поменялась.

Во время недавнего визита министра финансов США Скотта Бессента в Киев Зеленский не смог добиться главной личной встречи с Дональдом Трампом. Американский президент, похоже, не спешил проводить переговоры с украинским лидером, зато он, по некоторым сообщениям, мог во второй раз за последние дни позвонить Владимиру Путину.

Зеленскому предоставили финансовое предложение от США, но без четких гарантий дальнейшей военной помощи. Президент Украины назвал прибывшую в Киев делегацию "серьезными людьми", однако предложение, которое передал Бессент, не подписал.

Тем временем внимание мировых медиа было приковано к другому событию: неожиданному освобождению Кремлем американского заключенного Марка Фогеля. Его возвращение в США стало идеальным телевизионным моментом для Трампа, поздравившего 61-летнего мужчину, завернутого в американский флаг, создавая образ "Москвы, с которой можно договариваться".

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Кажется, Вашингтон теперь выстраивает дипломатические приоритеты совсем иначе, чем в предыдущие годы. Если раньше европейские лидеры отправлялись в Киев на длинных поездах, чтобы продемонстрировать солидарность с Зеленским, то сейчас он фактически оказался вторым номером в списке контактов Трампа после Путина.

О чем именно говорили американские и российские лидеры, остается неизвестным. Однако можно быть уверенными: Кремль ждал этого момента три года в надежде, что раскол в поддержке Украины усилится. Путин годами тестировал готовность Запада к единству и сейчас он, похоже, получил сигнал, на который рассчитывал, пишет издание.

Напомним, по информации CNN, президент Украины Владимир Зеленский не подписал финансовое соглашение о редкоземельных полезных ископаемых, которое ему предлагал министр финансов США Скотт. Бессент.