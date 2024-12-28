"Путин живет в иллюзиях": политолог назвал реальные условия для начала мирных переговоров

Российский диктатор все еще верит в полную победу над Украиной.

Начало переговоров между Украиной и российскими агрессорами вполне реально, но для этого следует остановить продвижение врага.

Такое мнение в эфире РБК-Украина высказал политолог Владимир Фесенко.

Он прокомментировал заявление российского диктатора Путина о том, что Кремль намерен в следующем году достигать всех целей "специальной военной операции".

"Возможно, это придаст реализму. И нашим некоторым политикам и части общества, которые начали жить в ожидании прекращения войны и начали готовиться к выборам. Реальная ситуация заключается в том, что Путин не хочет заморозки войны", — объяснил Фесенко.

Он заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет продвинуть именно заморозку войны с уступками российскому диктатору, в частности, мораторием на вступление Украины в НАТО.

"Но Путин и представители Кремля демонстрируют, что их заморозка не интересует, они хотят полной победы над Украиной. Я думаю, нам нужно готовиться к другому сценарию", – заявил Фесенко.

Он отметил, что Россию следует остановить на поле боя, и только после этого можно рассчитывать на начало переговоров.

"Прежде чем начнутся какие-то реальные переговоры, а попытки будут, я не исключаю, что Россия в конце концов согласится на переговоры, но чтобы начались реальные переговоры, нам нужно остановить российское наступление", — подчеркнул Фесенко.

Политолог заявил, что именно это может стать реальным условием для начала переговоров.

"Пока продолжается наступление у Путина, будет иллюзия победы. Это будет влиять и на его поведение, и на ситуацию вокруг вероятных мирных переговоров", — добавил политолог.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин назвал страну, которая может стать площадкой для переговоров.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Кремле заявили об отсутствии перспектив для мира в Украине в 2025 году.

Читайте также: