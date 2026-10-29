Путин знает болевые точки Трампа: в СМИ раскрыли три приема Кремля

Путин иТрамп / © Reuters

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Октябрь был удачным для российского диктатора Владимира Путина. Ведь дизельное соглашение с администрацией Трампа ослабило санкции США, а ограничение работы систем Starlink и Starshield временно притормозили операции украинских дронов.

Как пишет Newsweek, успехи Кремля не случайны. Это четкая стратегия влияния на Белый дом, состоящая из трех шагов.

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Шаг 1: Лесть

Эксперты Newsweek указывают, что стратегия Путина начинается с публичных комплиментов. Еще в ноябре 2024 года, вскоре после выборов, российский президент назвал реакцию Трампа на покушение «поведением настоящего мужчины».

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После возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года Путин заявил, что войны в Украине могло бы не быть, если бы в 2020 году Трамп остался у власти.

Этот подход работает и с другими влиятельными людьми. К примеру, в октябре Путин раскритиковал Нобелевский комитет за то, что премию мира получила венесуэльская оппозиционерка, а не Трамп. В ответ американский президент поблагодарил его за такую поддержку в соцсетях. Кроме того, Путин публично назвал Илона Маска «настоящим гением».

Сообщение Дональда Трампа

Шаг 2: Вознаграждение вперед

Отмечается, что второй этап стратегии — понять, что остро нужно Белому дому, и предложить решение в обмен на уступки авансом, еще до реального выполнения обещания.

В октябре Песков заявил, что США зря связывают экономическое сотрудничество с войной в Украине. В то же время из-за резкого удорожания горючего в США перед выборами Путин и Трамп провели разговор. После нее Трамп анонсировал выход российского дизеля на мировой рынок для понижения цен, а Минфин США временно смягчил санкции на это горючее.

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При этом российский энергетический аналитик Сергей Вакуленко отмечает, что Россия и так экспортировала около 40 миллионов тонн дизеля ежегодно, а ослабление санкций просто сделало этот экспорт более прибыльным.

Тем временем Кремль продвигает идею дальнейшего сотрудничества по урану, удобрениям, алюминию и отмене санкций из Российского фонда прямых инвестиций.

Шаг 3: Перенаправление ответственности

В издании отмечают, что третий шаг стратегии применяется, когда обещанный результат (в частности, мирное урегулирование) не достигается. Ответственность за это переводится на третью сторону — Украину или Европу.

После критики дизельного соглашения со стороны президента Украины Владимира Зеленского, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал это «грубым вызовом» лично Трампу.

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Как пишет Newsweek, цель Кремля убедить Вашингтон, что Россия и США действуют рационально, а Украина лишь препятствует договоренностям двух великих государств.

Кроме того, помощник Путина Юрий Ушаков обвинил Украину в срыве мирных переговоров и заявил, что европейские представители не должны участвовать в будущих трехсторонних переговорах между США, РФ и Украиной.

По мнению аналитиков, эта циклическая стратегия, а именно похвала, получение аванса, обвинение других в случае неудачи продолжает активно использоваться Кремлем.

Трамп о войне в Украине — последние новости

Напомним, ранее Трамп сделал резкое заявление об Украине. Мол, Зеленский не стремится завершить войну.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация Дональда Трампа пытается вынудить Киев пойти на уступки России. По его словам, Вашингтон использует для давления военную помощь и доступ к критически важным технологиям.

Несмотря на это, Украина готова вынести на переговоры лидеров государств предложение о создании демилитаризованной зоны на части Донецкой области — с обеих сторон линии боевого столкновения.

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