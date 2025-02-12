Путин знает лучший способ не пустить Украину в НАТО — Дмитрий Кулеба

Президент государства-агрессора Владимир Путин понимает, что обещания действующего президента США Дональда Трампа недостаточно, чтобы не допустить членства Украины в НАТО.

Об этом сказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Deutsche Welle.

"Путин не верит Западу и не верит, что если ему сегодня пообещают, что Украина не будет в НАТО, то через пять лет эта позиция не изменится", — отметил он.

По его словам, даже обещание американского президента принять соответствующий закон в Конгрессе не гарантирует, что впоследствии этот закон не будет отменен.

Также читайте Генсек НАТО сделал серьезное предупреждение Путину

"Путин все это понимает. Путину нужна победа в виде отказа Украины от НАТО, но он знает, что лучший способ не пустить Украину в НАТО — это уничтожить Украину. Вот это он понимает очень верно. Все остальные варианты гарантируют только имитацию, но не дают ему жесткую гарантию”, — считает Дмитрий Кулеба.

Украинский дипломат также отметил ошибку команды Трампа, допустившей двузначные заявления о том, что НАТО и Украина — это бесперспективная история. Таким образом, теряется козырь в предстоящих переговорах с Кремлем.

"Даже если они планировали этим торговаться, то уже обесценили этот актив. Путин уже знает, что там не за что торговаться, кроме железобетонных гарантий, которые он будет искать... Как разменная карта [это предложение] уже в значительной степени обесценено”, — подчеркнул Кулеба.

Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что необходимость уступки членством Украины в НАТО станет понятной после Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля.

Читайте также: