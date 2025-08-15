Путин знает слабые стороны Трампа и попытается их использовать: Sky News о замыслах "фюрера"

Владимир Путин. / © Associated Press

По всей вероятности, конечная цель диктатора РФ Владимира Путина на переговорах на Аляске, — убедить президента США Дональда Трампа в том, что самый быстрый путь к миру — это соглашение на условиях России.

Об этом говорится в материале корреспондента Sky News Айвора Беннетта.

«Владимир Путин — мастер переговоров, который занимается этим десятилетиями. Он расскажет все детали, историю и юридические аргументы. И он будет знать, что его оппонент — нет. Его стратегия будет заключаться в том, чтобы использовать это», — пишет автор статьи.

Именно поэтому во время переговоров «фюреру» Кремля придется создать впечатление, что он идет на уступки. Ведь Трамп не может потерять здесь лицо, а наоборот — ему предстоит что показать с этого саммита.

«Этим „чем-то“ может быть обещание встречи с Владимиром Зеленским, о шансах на которое Трамп говорил. Я подозреваю, что это будет невнятное обещание с определенными условиями. Что-то такое, что Белый дом может называть прогрессом, но это может оказаться недостижимым», — пишет Беннетт.

Корреспондент считает, что президент РФ попытается сыграть на стремлении Трампа к скорейшему решению войны и его желании приписать себе это достижение. В частности, именно поэтому Путин ободрял руководителя Белого дома накануне встречи, хваля «энергичные и искренние» усилия Трампа по поиску мира.

Не исключено, что хозяин Кремля «попробует апеллировать к транзакционной природе Трампа», пишет Sky News. В частности, речь может идти о соглашениях о редкоземельных ресурсах и совместных проектах в Арктике. Именно поэтому в состав российской делегации входят Министр финансов Антон Силуанов и инвестиционный посланник Кремля Кирилл Дмитриев.

Кроме того, в составе делегации РФ есть министр обороны Андрей Белоусов, что может свидетельствовать о серьезности намерений Путина предложить соглашение о контроле над ядерными вооружениями.

«Задача Путина состоит в том, чтобы Трамп почувствовал себя главным. Для бывшего агента КГБ это может быть не слишком сложно», — констатирует автор британского издания.

Напомним, The New York Times пишет о том, что реальная цель Путина на саммите с Трампом — не мирное соглашение. Прежде всего, «фюрер» стремится заручиться поддержкой президента США для продвижения российских предложений. Российский диктатор хочет успокоить возмущение американской администрации из-за промедления Кремля с прекращением огня.

Госсекретарь США Марко Рубио уверяет, что Трамп надеется договориться о прекращении боевых действий в Украине. Это будет шагом к дальнейшим переговорам по мирному соглашению.

