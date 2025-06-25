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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Путин звонил по телефону Трампу с неожиданным предложением: раскрыты детали разговора

Владимир Путин хотел помочь Дональду Трампу в решении войны между Ираном и Израилем.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин предлагал помощь США по Ирану на фоне вероятных территориальных амбиций.

Об этом президент США заявил во время пресс-конференции Трампа после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июня.

«Он звонил на днях. Спросил: "Могу ли я вам помочь с Ираном?" Я сказал: "Нет, вы можете помочь мне с Россией. Потому что, знаете, за последние несколько недель мы позаботились об Индии и Пакистане...", - прокомментировал Трамп.

Ранее сообщалось, во время саммита НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп отреагировал на недавнюю атаку РФ по Киеву.

Кроме того, началась встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. во время саммита НАТО в Гааге.

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