"Путина дезинформируют": разведка США заявила о недоверии президента РФ к Минобороны

В настоящее время между главой Кремля и Министерством обороны наблюдается напряжение.

Советники президента России Владимира Путина намеренно дезинформируют его о ситуации на фронте в Украине, ведь боятся говорить ему о провале войск в войне.

Об этом со ссылкой на разведку США сообщает NBC.

Отмечается, что между Путиным и Минобороны России существует "постоянное напряжение".

"Мы считаем, что его советники дезинформируют Путина о том, насколько плохо работают российские военные и как российскую экономику калечат санкции, потому что его старшие советники слишком боятся сказать ему правду", – рассказал чиновник американской разведки.

По данным источников, Путин не знал о том, что российские военные использовали и потеряли военнослужащих срочной службы в Украине, заявив, что это отсутствие информации свидетельствует о "явном сбое в потоке точной информации к российскому президенту".

"У нас есть информация, что Путин почувствовал, что введен российскими военными в заблуждение. Сейчас между Путиным и Минобороны существует стойкое напряжение из-за недоверия Путина к руководству Минобороны", – добавил американский чиновник.

Напомним, в Госдепартаменте США считают, что Путин не готов идти на компромиссы для прекращения войны в Украине.

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