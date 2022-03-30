"Путина дезинформируют": разведка США заявила о недоверии президента РФ к Минобороны

В настоящее время между главой Кремля и Министерством обороны наблюдается напряжение.
Советники президента России Владимира Путина намеренно дезинформируют его о ситуации на фронте в Украине, ведь боятся говорить ему о провале войск в войне.
Об этом со ссылкой на разведку США сообщает NBC.
Отмечается, что между Путиным и Минобороны России существует "постоянное напряжение".
"Мы считаем, что его советники дезинформируют Путина о том, насколько плохо работают российские военные и как российскую экономику калечат санкции, потому что его старшие советники слишком боятся сказать ему правду", – рассказал чиновник американской разведки.
По данным источников, Путин не знал о том, что российские военные использовали и потеряли военнослужащих срочной службы в Украине, заявив, что это отсутствие информации свидетельствует о "явном сбое в потоке точной информации к российскому президенту".
"У нас есть информация, что Путин почувствовал, что введен российскими военными в заблуждение. Сейчас между Путиным и Минобороны существует стойкое напряжение из-за недоверия Путина к руководству Минобороны", – добавил американский чиновник.
Напомним, в Госдепартаменте США считают, что Путин не готов идти на компромиссы для прекращения войны в Украине.
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