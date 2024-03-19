Путина хочет создать "санитарную зону" в Украине: ISW оценили планы диктатора

Диктатор стремится, чтобы эта "зона" была недостижима для обстрелов.

Российский диктатор Владимир Путин вновь отметил идею создания так называемой демилитаризованной "санитарной зоны" на подконтрольных Украине территориях из-за "трагических событий на украинско-российской границе", имея в виду события в Белгородской и Курской областях.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW отмечают, что такие заявления президента-диктатора РФ согласовываются с недавним призывом заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева о полной ликвидации украинской государственности и поглощении ее Кремлем.

"Путин назвал глубину этой демилитаризованной зоны "отдельным вопросом" и отказался обсуждать, какие территории и когда нужно занять России, но отметил, что РФ может понадобиться демилитаризованная зона, которую Украине трудно будет "преодолеть" посредством вооружения "в основном иностранного производства", – отмечают американские аналитики.

Ранее глава Кремля отмечал идеи демилитаризованной зоны, которая вытеснила бы Российскую Федерацию и оккупированные украинские территории из зоны досягаемости как украинского, так и западного оружия.

В ISW называют такую цель Москвы недостижимой – "пока Украина остается независимой и обладает способностью вести боевые действия". Ведь, считают американские аналитики, "Путин, скорее всего, будет претендовать на любую украинскую территорию в демилитаризованной зоне".

"Рассказ Путина о демилитаризованной зоне изящнее, чем прямые призывы Медведева к полному уничтожению украинского государства, но все еще соответствует целям, очерченным в "мирном плане" Медведева, имеющем семь пунктов. Там он повторил призывы Кремля к "демилитаризации", "денацификации" и полного поражения Украины — что Путин также называет целями Кремля в войне, а семь пунктов Медведева имеют сильную идеологическую основу в эссе Путина 2021-го "Об историческом единстве россиян и украинцев", — отмечают аналитики ISW.

Напомним, недавно Владимир Путин снова пригрозил созданием в Украине "санитарной зоны" через "прилеты" по территории России. По его словам, она будет на расстоянии, с которого никто не сможет добраться до территории России. Мол, сейчас Москва вынуждена "защищать интересы наших граждан".

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