Путина хотят убрать: аналитик раскрыл скрытые процессы в Кремле

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин окончательно погрузился в свой мир, где бесконечная война является единственным продолжением любого процесса.

Такое мнение высказал руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко.

«Когда мы анализируем действия Путина, мы должны понимать одну вещь: национальная идея России с 2024 года (выборы президента) сводится к формуле: Путин должен жить максимально долго и максимально комфортно и умереть в кресле президента как можно позже. Сейчас складывается такая ситуация, что Путин считает, что для сохранения бесконечной власти необходимо проводить бесконечную войну, которая должна расширяться», — пишет Денисенко.

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После бунта Пригожина, продолжил эксперт, Путин понял одну важную вещь: элиты его боятся настолько, что готовы мириться с чем угодно.

«И он живет в иллюзии, что элиты будут вечно смотреть на то, как рухнет экономика и они упускают возможности. Его управленческая модель состоит в том, что есть условные 20-30 неприкосновенных людей из ближайшего окружения, которые, в то же время, не могут построить собственные неприкосновенные вертикали. На сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда гарантами безопасности Путина являются ФСО и ФСБ, в котором Путин сознательно образовал три конкурирующих вертикали (Бортникова, Королева и Ткачева)», — добавил он.

По его мнению, это было сделано специально для того, чтобы каждая из вертикалей докладывала Путину о деятельности конкурента. Эта модель делает возможность любых дворцовых переворотов очень сложной. Особенно на фоне абсолютной политической несубъектности армии.

«Ситуация складывается так, что Путин становится проблемой для всех: для внутренних элит, для партнеров, включая Китай. И Путин становится проблемой для США и ЕС, которые не могут ему ничего противопоставить. И в то же время сейчас нет потенциала ни у кого для того, чтобы его сместить. Но такая ситуация не может длиться вечно. Процессы запущены и у них есть все шансы начать двигаться в более ускоренном темпе», — отметил Денисенко.

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Ранее руководитель программы по изучению России в Институте национальных стратегических исследований Аркадий Мильман выразил мнение, что нынешняя стратегия Кремля состоит в попытке выиграть время и пережить сложный период. Дипломат отметил, что Россия сталкивается с несколькими серьезными вызовами — от последствий ударов по нефтеперерабатывающим заводам до экономических проблем и отсутствия значительного продвижения на поле боя.

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