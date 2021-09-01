Путина накрыла ностальгия по Российской империи: "У нас было бы под 500 млн людей"

Путина накрыла ностальгия по Российской империи: "У нас было бы под 500 млн людей"

Глава Кремля измерил благополучия государства количеству населения.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что сожалеет о распаде Российской империи. По его мнению, это "драматические события", поскольку бы тогда население и мощь государства были бы в несколько раз больше.

Об этом он сказал 1 сентября в ходе участия в открытом уроке для учеников одной из школ Дальнего Востока.

"Что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не состоялись, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек. Только вдумайтесь в это, у нас сейчас 146. Если бы этой трагедии не было, было бы под 500 млн человек. Разница есть?", — заявил Путин.

Если бы население России было бы под 500 млн человек, то жизнь в стране была бы счастливее, рассуждает далее он.

"А это совокупная мощь государства, которая в геометрической прогрессии постоянно увеличивается, создается все более и более мощная основа развития существования благополучия", — отметил президент РФ.

Путин — в распаде Российской империи: Если бы это не произошло, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек. Только вдумайтесь в это: у нас сейчас 146, если бы ЭТИХ трагедий Не было, было бы 500 млн человек! pic.twitter.com/TBqY7jNKd2 — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) September 1, 2021

Напомним, советник руководителя Офиса президента, представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Украину нужно переименовать в Русь-Украину, чтобы забрать у России право на историю и наследие Киевской Руси.

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