Путина не интересуют части Украины: Кулеба высказался по поводу целей Кремля

Глава МИД возлагает надежды на антироссийские санкции.

Цель президента страны-агрессораФ России Владимира Путина – это уничтожение Украины, а не захват ее определенных территорий.

Об этом в интервью CNN заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Его (Путина – Ред.) конечная цель – уничтожить Украину. Его не интересуют части Украины. Он не заинтересован даже держать под своим контролем всю страну… Хочет провала идеи украинской государственности. Это его цель", — заявил глава МИД Украины.

Комментируя речь Путина, прежде чем признал независимость ОРДЛО, Кулеба подчеркнул: он "ненавидит украинскую государственность и считает, что Украина не имеет права на существование".

Министр отметил, что основной метод давления на Москву – это санкции. По словам Кулеба, Российская Федерация ведет гибридную войну, а потому может атаковать и физически, и в киберпространстве.

Глава МИД выразил надежду, что ограничение Соединенных Штатов ( первый пакет санкций ) — это лишь начало того, чтобы заставить Кремль отступить.

"Мы хотим, чтобы были использованы все имеющиеся инструменты, чтобы остановить Путина. Если ценой спасения страны самые строгие санкции, то мы должны пойти на самые строгие санкции", – сказал Димитро Кулеба.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом признал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Кроме того, Путин распорядился ввести войска на территорию ОРДЛО.

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