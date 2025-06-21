ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2630
Время на прочтение
1 мин

Путина не интересуют переговоры, он хочет уничтожить Украину — ISW

Одной из главных причин, почему диктатор не хочет остановить войну в Украине, невзирая на огромные потери, это желание покорить украинский народ.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин просто не может согласиться на мир на условиях, не предусматривающих уничтожение украинской государственности.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Эксперты напомнили, что накануне Путин сделал ряд циничных заявлений. В частности, сказал, что россияне и украинцы — якобы «один народ», а вся Украина якобы «фактически российская».

«Путин неоднократно демонстрировал, что не рассматривает Украину как независимое государство с собственной историей, идентичностью и культурой, отдельное от России», — отметили аналитики.

Продолжительная информационная операция Кремля, которая пытается представить россиян и украинцев как «единый народ», культурно и исторически «однородный», — это одна из наиболее значимых информационных операций, направленных на подрыв поддержки Украины со стороны Запада и оправдание военных действий перед русским народом.

«Приверженность Путина этому нарративу подчеркивает его постоянное стремление уничтожить украинское государство и покорить украинский народ», — подчеркнули аналитики ISW.

Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой для себя.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
2630
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie