Путина не интересуют переговоры, он хочет уничтожить Украину — ISW

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин просто не может согласиться на мир на условиях, не предусматривающих уничтожение украинской государственности.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Эксперты напомнили, что накануне Путин сделал ряд циничных заявлений. В частности, сказал, что россияне и украинцы — якобы «один народ», а вся Украина якобы «фактически российская».

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«Путин неоднократно демонстрировал, что не рассматривает Украину как независимое государство с собственной историей, идентичностью и культурой, отдельное от России», — отметили аналитики.

Продолжительная информационная операция Кремля, которая пытается представить россиян и украинцев как «единый народ», культурно и исторически «однородный», — это одна из наиболее значимых информационных операций, направленных на подрыв поддержки Украины со стороны Запада и оправдание военных действий перед русским народом.

«Приверженность Путина этому нарративу подчеркивает его постоянное стремление уничтожить украинское государство и покорить украинский народ», — подчеркнули аналитики ISW.

Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой для себя.

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