Владимир Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

У России есть трудности с экономикой и на поле боя, но эти факторы пока не находятся в критическом состоянии, чтобы заставить президента РФ Владимира Путина прекратить войну против Украины.

Об этом говорится в статье The New York Times.

После около пяти часов переговоров между представителями США и России 2 декабря по завершению войны в Украине никаких существенных сдвигов достигнуто не было.

Как сообщил один из российских участников переговоров, Путин раскритиковал предложенные решения. Более того, еще до начала встречи российский президент заявил, что готов вступить в конфликт с европейскими партнерами Украины, которые оказывают ей финансовую и военную поддержку.

«Мы не планируем воевать с Европой, но если Европа вдруг начнет войну с нами, мы готовы», — сказал Путин.

Авторы статьи задались вопросом, что же может заставить Россию завершить войну? По словам аналитиков, при отсутствии давления, например, усиленных санкций, все сводится к экономической ситуации и событиям на поле боя.

«Несмотря на то что Россия сталкивается с определенными трудностями, ни один из этих факторов пока не находится в критическом состоянии, чтобы дать США существенные рычаги влияния на переговорах — третьей попытке президента Трампа достичь мира», — говорится в материале.

К слову, редактор The Telegraph Кон Кофлин утверждает, что агрессию России все еще можно отбить и гарантировать суверенитет Украины, если президент США Дональд Трамп применит политику давления. Отмечается, что слабость армии РФ очевидна, а дальнейшими рычагами давления должны стать блокирование «теневого флота» и передача Украине дальнобойных ракет Tomahawk, что кардинально изменит войну.