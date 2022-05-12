"Путина ничто не остановит от массовых убийств людей где-нибудь" — в Швеции и Финляндии прокомментировали свое желание вступления в НАТО

"Путина ничто не остановит от массовых убийств людей где-нибудь" — в Швеции и Финляндии прокомментировали свое желание вступления в НАТО

Агрессивная политика России внедряемая Владимиром Путиным и, в частности, намеки Москвы на готовность применить атомное оружие, подталкивают решения Хельсинки и Стокгольма о вступлении в НАТО.

Агрессивная политика России внедряемая Владимиром Путиным и, в частности, намеки Москвы на готовность применить атомное оружие, подталкивают решения Хельсинки и Стокгольма о вступлении в НАТО.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Я не думаю, что Финляндия и Швеция вступали бы в НАТО, если бы Путин не напал на Украину... Если он хотел не допустить членства Финляндии и Швеции в НАТО, то он потерпел провал", — заявил бывший премьер-министр Финляндии Алекс Стубб.

В свою очередь бывший шведский премьер-министр Карл Бильдт, Швеция и Финляндия двигаются вместе по вступлению в НАТО и фактически спешат из-за нынешнего нападения России, а также под давлением кровавых уроков истории.

"Господин Путин начал эту войну так же и с такой же целью, как Гитлер в 1939 году напал на Польшу. Гитлер не хотел видеть существование Польши, а Путин хочет избавиться от Украины", — сказал Бильдт во время дискуссии Киевского форума безопасности 8 мая.

Кроме того, Алекс Стубб в сообщении в газете Financial Times, опубликованном за день до ожидаемого объявления президента Финляндии Саули Ниинисто о намерениях страны в отношении НАТО, написал: "Если Путин может массово убивать своих славянских братьев и сестер в Украине, то ничто не остановит его. от таких же действий где-нибудь".

Стубб утверждает, что во время Холодной войны нейтральность и внеблоковость Финляндии была вынужденной, в то время как "традиция нейтралитета Швеции более продолжительна и идеологична".

"Но когда меняются реалии, то обе страны адаптируются. В конце концов, безопасность — это вопрос реалий, а не идеологии", — пишет Алекс Стубб, отмечая, что общественное мнение теперь резко склонилось в пользу вступления в НАТО.