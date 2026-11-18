Саммит АТЕС / © AP

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Во время официальной групповой фотосъемки на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском городе Шэньчжэнь организаторы сознательно отдали самые почетные места президенту США Дональду Трампу и его супруге, а не Владимиру Путину.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления Украинского кризисного медиа-центра, бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

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По его словам, российский диктатор рассчитывал занять как минимум третье по значимости место согласно традиционному дипломатическому протоколу. Однако принимающая сторона использовала все доступные нюансы правил в четких целях — оставить Владимира Путина вне центра внимания.

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«О российском руководителе здесь и не думали. Его должны были поставить рядом с Дональдом Трампом, следующим в ряду, по правую руку от хозяина встречи. Тогда можно было бы „вырезать“ фото на троих, как мечтали русские. Но хозяева решили именно так», — отметил дипломат.

Валерий Чалый отметил, что это не случайность. По его словам, теперь российским пропагандистам придется искать способ, как зрительно «поставить» Путина рядом с Трампом и Си Цзиньпином. Также дипломат предположил, что за провал в Москве будут критиковать российского посла в Китае и службу протокола.

«Понятно, что это сделано не случайно. Сделано тонко, но четкий сигнал», — резюмировал Чалый.

Напомним, Владимир Путин фактически оттеснили на второй план во время саммита АТЭС в Китае. Кроме того, он выглядел растерянным, заметно нервничал и обладал припухлостью на щеке.

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После того как российский диктатор и Дональд Трамп обменялись рукопожатиями, Си Цзиньпин лично указал президенту РФ место для всеобщего снимка.

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