Владимир Путин. / © Associated Press

Российская Федерация уже в ближайшее время увеличит информационные и гибридные провокации против Европы.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин убедил «фюрера» Владимира Путина, «что именно сейчас есть возможность качать ЕС и НАТО угрозами с целью снизить их поддержку Украины».

«Не сработающая очередная идея старых дедов и лишь демонстрирует неготовность РФ к возрастающим технологическим угрозам для них в случае отсутствия желания прекращать войну. Потому что Россия сейчас — решето с кучей целей», — подчеркнул он.

РФ готовится к войне с НАТО — последние новости

Ранее Андрей Коваленко заявил, что Россия готовит население к войне с НАТО. Новый закон позволяет Кремлю вводить войска за границу под предлогом «защиты граждан». Это касается случаев, когда иностранные страны открывают уголовные производства против россиян или просто арестовывают их. Российские нардепы приняли документ в первом чтении.

В то же время Швеция уже бьет тревогу и предупреждает, что РФ может никогда захватить остров одной из стран Балтии, чтобы проверить готовность НАТО. Глава вооруженных сил страны Михаэль Классон заявил, что Москва может оккупировать остров в Балтийском море в любое время — «хоть завтра».