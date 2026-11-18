Трамп, Си и Путин. / © Associated Press

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Лидер Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин впервые встретились на торжественном приеме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Об этом сообщили издания CNN и Sky News.

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Лидеры стран прибыли на банкет в Международный коммуникационный центр Шэньчжэня. Когда в зал вошел Трамп, оркестр встретил его исполнением американского гимна «America the Beautiful». Он остановился, чтобы послушать музыку, легко похлопал в ладоши и поднял кулак.

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После этого президент США вернулся в камеры и позировал для фотографов. Главу Белого дома встретил Си вместе с женой Пэн Лиюань. После этого лидеры КНР, США и РФ встретились втроем — к ним присоединился Путин.

Трамп и Путин пожали друг другу руки и даже коротко пообщались во время первой встречи, которая состоялась после саммита на Аляске в августе прошлого года. Как сообщили в Белом доме, «лидеры обменялись поздравлениями».

После того как Си поздравил каждого лидера по отдельности, все собрались для фотографии с другими участниками АТЭС. Вот тут произошел неловкий эпизод для русского «фюрера». Китайский президент определил, кому где стоять: Путина пригласил рядом со своей женой, а Трампу отвел возле себя.

Судя по выражению лица, российский диктатор таким расположением остался не слишком доволен.

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Дата публикации 14:17, 18.11.26 Количество просмотров 16 Первая встреча Си, Трампа и Путин

Встречи Трампа, Си и Путина в Китае. / © Associated Press

Трамп и Си. / © Associated Press

Владимир Путин. / © Associated Press

После этого Лидер Китая Си Цзиньпин открыл торжественный пир для участников саммита АТЭС, пишет Sky News. Он произнес поздравительный тост и посвятил значительную часть речи восхвалению стремительных преобразований Шэньчжэня — города, принимающего саммит.

Си назвал эти изменения «микрокосмом реформ и открытости Китая», а также «успешным примером сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

В то же время, китайский лидер не стал вспоминать предстоящую встречу с Трампом и Путиным. В то же время он очертил общие цели саммита. По его словам, участники «обсудят расширение взаимной открытости, развитие инноваций, углубление практического сотрудничества и превращение договоренностей в конкретные результаты».

Си Цзиньпин на открытии пира. / © Associated Press

Напомним, в китайском городе Шэньчжэн проходит саммит АТЭС. Сегодня, 18 ноября, Путин уже встретился с Си Цзиньпином. В частности, китайский лидер заявил, что отношения между странами «служат моделью для нового типа взаимоотношений» между великими государствами. В свою очередь, «фюрер» заявил, что сотрудничество двух стран «на подъеме».

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Уже завтра состоится встреча Трампа, Путина и Си. Украина рассчитывает, что в ходе переговоров лидеры США и КНР используют свое определяющее влияние, чтобы усилить давление на Россию и добиться прекращения войны.

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