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Путина поставили в неудобное положение перед Трампом: Си неожиданно определил, кому где стоять (видео)
Трамп и Путин обменялись рукопожатием перед началом торжественного банкета.
Лидер Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин впервые встретились на торжественном приеме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Об этом сообщили издания CNN и Sky News.
Лидеры стран прибыли на банкет в Международный коммуникационный центр Шэньчжэня. Когда в зал вошел Трамп, оркестр встретил его исполнением американского гимна «America the Beautiful». Он остановился, чтобы послушать музыку, легко похлопал в ладоши и поднял кулак.
После этого президент США вернулся в камеры и позировал для фотографов. Главу Белого дома встретил Си вместе с женой Пэн Лиюань. После этого лидеры КНР, США и РФ встретились втроем — к ним присоединился Путин.
Трамп и Путин пожали друг другу руки и даже коротко пообщались во время первой встречи, которая состоялась после саммита на Аляске в августе прошлого года. Как сообщили в Белом доме, «лидеры обменялись поздравлениями».
После того как Си поздравил каждого лидера по отдельности, все собрались для фотографии с другими участниками АТЭС. Вот тут произошел неловкий эпизод для русского «фюрера». Китайский президент определил, кому где стоять: Путина пригласил рядом со своей женой, а Трампу отвел возле себя.
Судя по выражению лица, российский диктатор таким расположением остался не слишком доволен.
После этого Лидер Китая Си Цзиньпин открыл торжественный пир для участников саммита АТЭС, пишет Sky News. Он произнес поздравительный тост и посвятил значительную часть речи восхвалению стремительных преобразований Шэньчжэня — города, принимающего саммит.
Си назвал эти изменения «микрокосмом реформ и открытости Китая», а также «успешным примером сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе».
В то же время, китайский лидер не стал вспоминать предстоящую встречу с Трампом и Путиным. В то же время он очертил общие цели саммита. По его словам, участники «обсудят расширение взаимной открытости, развитие инноваций, углубление практического сотрудничества и превращение договоренностей в конкретные результаты».
Напомним, в китайском городе Шэньчжэн проходит саммит АТЭС. Сегодня, 18 ноября, Путин уже встретился с Си Цзиньпином. В частности, китайский лидер заявил, что отношения между странами «служат моделью для нового типа взаимоотношений» между великими государствами. В свою очередь, «фюрер» заявил, что сотрудничество двух стран «на подъеме».
Уже завтра состоится встреча Трампа, Путина и Си. Украина рассчитывает, что в ходе переговоров лидеры США и КНР используют свое определяющее влияние, чтобы усилить давление на Россию и добиться прекращения войны.