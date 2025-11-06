Путина разоблачили на постановочных встречах: что известно о "консервах"

Владимир Путин / © Associated Press

Кремль регулярно выдает заранее записанные встречи президента РФ Владимира Путина за свежие выступления. Цель — создать иллюзию активности диктатора.

Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций.

Детали обнародовали журналисты расследовательского проекта «Система».

Как это работает

Как известно, такие видео называют «консервами». Их публикуют в те дни, когда Путин фактически не появляется на публике.

Механизм прост: чиновники приходят на запись заранее, а в день публикации должны появиться на других мероприятиях в таком же образе — чтобы создать ощущение прямой трансляции. Но сохранить абсолютную идентичность не следует», — говорится в сообщении.

Есть красноречивый пример. Так, глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в 2025 году «участвовала» в двух разных встречах с Путиным, опубликованных в апреле и сентябре. В день выхода записи — той же «консервы» — она появлялась на других публичных мероприятиях в той же одежде.

Все бы ничего, но отличия «подсвечивают» реальность:

не одинаковые серьги на «консерве» и на настоящих мероприятиях 9 апреля;

разное расположение книг в путинском кабинете;

необычное и повторяющееся разложение ручек и карандашей на столе, совпадающее между якобы состоявшимися встречами с разницей в полтора месяца.

Отсюда можно заключить, что кремлевский режим сознательно моделирует «активность» главы РФ и пытается скрыть его отсутствие в реальном времени.

«Когда реальность перестает работать — ее снимают вперед», — заключили в Центре.