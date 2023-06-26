Путина снесут уже скоро: Пионтковский назвал время и сценарий свержения режима в РФ

В Кремле могут объявить, что Путин "допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе", и что "у него резко ухудшилось здоровье".

Путинский режим будет свергнут уже вскоре и в довольно мягкой форме после устроенного владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным бунта и ряда других событий.

Такое мнение высказал российский оппозиционер, публицист Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Freeдом".

"Они его (путинский режим – ред.) снесут в достаточно мягкой форме, причем в ближайшее время", – прогнозирует Пионтковский.

"Мы услышим под звуки "Лебединого озера", что товарищ Путин, к сожалению, допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе. У него резко ухудшилось здоровье. Только что товарищ Си прислал за ним санитарный самолет, и он отбыл на длительное лечение в один из центров китайской традиционной медицины", – описал оппозиционер возможное развитие событий.

Напомним, Пригожин 24 июня объявил о "марше справедливости" на Москву, которому предшествовали обвинения главаря "вагнеровцев" в адрес регулярной армии в ракетном ударе по тыловым лагерям частной компании. Поэтому в отдельных регионах РФ был введен режим контртеррористической операции.

Путин назвал бунт Пригожина "ударом в спину" и сравнил ситуацию с событиями 1917 года.

Однако уже вечером 24 июня Пригожин объявил фактически о прекращении бунта, сказав, что разворачивает назад колонну военной техники, остановившуюся в 200 км от Москвы. В Кремле заявили, что о прекращении мятежа с владельцем "Вагнера" договорился самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко.

Последствия бунта Пригожина для Кремля

По информации Washington Post со ссылкой на данные американской разведки, Путин знал о подготовке Пригожиным мятежа более чем за сутки. Разведчики не знают, почему, зная это, президент РФ ничего не сделал.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Пригожин "унизил Путина/государство и показал, что монополии на насилие больше нет". А секретарь СНБО Украины Алексей Данилов убежден, что "звезда с башни Кремля будет снята". Он заверил, что у Пригожина есть подельники в Кремле и он не является самостоятельной фигурой.

Позже Подоляк также заявил, что у Путина "власть буквально ускользает из рук, как песок сквозь пальцы, а о стратегическое военное командование вытирают ноги все, кому не лень".

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