Путин / © Associated Press

Реклама

В России продолжается расширение политики так называемых «традиционных ценностей», которая постепенно охватывает все большее количество сфер общественной жизни — от культуры до спорта. Новые правила уже затронули официальные спортивные мероприятия, где запрещают баннеры и флаги, которые могут не соответствовать установленным нормам или «оскорблять» кого-либо.

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Из-за «размытых» формулировок эти ограничения оставляют широкое пространство для произвольной трактовки и усиливают контроль над фанатской культурой.

Реклама

Что известно о новых нормах

Как сообщается, обновленные требования также расширяют понятие запрещенных высказываний: теперь под ограничения попадают упоминания о «принадлежности к социальной группе». Это прилагается к уже действующим запретам, связанным с расой, полом, религией или происхождением.

«Таким образом даже традиционная атрибутика болельщиков может стать предметом цензуры, если ее содержание признают противоречащим официально утвержденным ценностям», — отмечают в разведке.

Отдельно усиливается контроль над фанатскими высказываниями, что может быть связано со стремлением властей предотвратить появление протестных лозунгов и сатирических кричалок, получавших широкое распространение на стадионах и в сети. На этом фоне упоминаются известные провокационные фанатские лозунги, которые становились вирусными и выходили за пределы спорта.

«Параллельно усиливается контроль в книжной сфере. После изменений законодательства, предусматривающих ответственность за упоминания наркотиков в произведениях, издатели начали массово маркировать книги пометкой „18+“ или дополнительными предупреждениями. Это затронуло даже классическую литературу: соответствующие отметки уже появились на произведениях пушкина и чехова. В некоторых случаях речь даже идет о сборниках, входящих в школьную программу.

Реклама

Так, формального единого списка запрещенных книг в России нет, а решения об ограничениях все чаще принимаются самими издательствами. Они вынуждены учитывать риски штрафов и правовой неопределенности, что фактически приводит к внутренней самоцензуре.

Как мы писали, в Кремле фиксируют рост внутреннего напряжения из-за скрытой мобилизации российских студентов. Даже пропагандисты начали критиковать практику привлечения молодежи в армию, отмечают аналитики ISW. Студентов, по данным отчетов, массово направляют в военные подразделения под видом операторов БПЛА. Университеты получают фактические планы по отправке студентов в армию, что вызывает недовольство. В Кремле ситуацию пытаются отрицать, но напряжение внутри системы растет.

Также Зеленский заявил, что Кремль ужесточает внутренние ограничения из-за страха возможных бунтов в России. По его словам, это связано с подготовкой к масштабной мобилизации, которая может вызвать общественное недовольство. Он также предположил, что власти РФ пытаются превентивно контролировать информационное пространство, чтобы не допустить протеста.

Новости партнеров