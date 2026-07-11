Владимир Путин / © Associated Press

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Усиление дальнобойных ударов Украины по территории России может влиять не только на военную ситуацию, но и настроения внутри российской власти.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Он предполагает, что ближайшее окружение Владимира Путина уже может искать варианты, как сохранить собственное влияние в случае смены власти.

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Огрызко обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский в конце июня сообщил о начале 40-дневной операции с применением дальнобойных средств поражения. По мнению дипломата, такое давление может вынудить российскую элиту задуматься над будущим.

По его словам, сейчас вокруг Путина могут проходить непубличные переговоры между разными группами влияния.

«Вокруг Путина формируются группы, которые хотят его убрать, ведь они осознают, что иначе могут убрать их», — заявил Огрызко.

Дипломат считает, что представители российской верхушки уже могут обсуждать, кто станет новым лидером страны и как представить его западным партнерам.

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Почему российская элита может отказаться от Путина

По мнению Огрызко, многие влиятельные люди в России понимают, что война и международная изоляция все больше угрожают и им лично. Именно поэтому они могут пробовать дистанцироваться от действующего президента.

В качестве примера дипломат привел условного представителя ближайшего окружения Кремля.

Путин себя полностью дискредитировал, показал, что он преступник. Если я его не сдам добровольно, тогда преступником буду и я», — так Огрызко описал возможные настроения среди российской элиты.

По его словам, такие люди могут попытаться убедить Запад, что после ухода Путина Россия изменится, а новое руководство будет готово к другим отношениям с международным сообществом.

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Бывший глава МИД считает, что главным аргументом российских элит станет необходимость сохранить Россию как единое государство. Они могут убеждать западные страны, что только новая власть способна не допустить внутренний хаос, гражданскую войну или проблемы с контролем над ядерным оружием.

По мнению дипломата, именно этим может строиться их будущая стратегия переговоров с Западом.

В то же время Огрызко отметил только собственное видение ситуации. Он предполагает, что подобные процессы уже могут происходить за кулисами Кремля, однако никаких официальных подтверждений пока нет.

Напомним, издание The i Paper пишет о том, что Украина своими атаками унизила Путина в его родном городе — Санкт-Петербурге. В июне украинские дальнобойные дроны и ракеты нанесли удары по стратегическим объектам второму по величине городу России. Эксперты отмечают, что Петербург для «фюрера» имеет особое значение, там он родился, работал в мэрии и начал политическую карьеру.

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