Путина уже готовят к новому президентскому сроку: источники в Кремле раскрыли детали

В Кремле надеются, что до президентских выборов в России война против Украины будет закончена.

В администрации президента России начали готовиться к предвыборной кампании 2024 года, по итогам которой диктатор Владимир Путин должен снова возглавить страну.

Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к российской АП.

Отмечается, что внутриполитический блок АП уже начал проводить совещания по поводу президентской кампании 2024 года. Участники совещаний – чиновники и политтехнологи, сотрудничающие с Кремлем.

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В Кремле понимают только самые общие контуры грядущих выборов – но уже понятно, что "кампания будет под Владимира Путина". О каких-то других кандидатах от власти речь не идет, сказал один из источников издания.

Предполагается, что "спарринг-партнерами" Путина будут представители партий Госдумы РФ. В то же время либеральных кандидатов не будет даже для вида, говорят собеседники издания.

В статье говорится, что обычно к выборам президента кремлевские власти начинают готовиться примерно за полтора года до дня голосования. Само же голосование традиционно проходит во второе воскресенье марта. Сначала в АП определяют контуры кампании и выбирают политтехнологов, которые будут "отвечать" за голосование в регионах. За несколько месяцев до дня выборов в регионах выстраивают "мобилизационные сетки", а именно решают, кто и как будет "мобилизовывать" бюджетников и других лояльных к власти избирателей. Приблизительно тогда же определяют окончательную идеологическую стратегию кампании.

Что касается предстоящей кампании Путина, то пока известно лишь о том, что она будет строиться вокруг "антизападных" нарративов. Российский диктатор будет традиционно рассуждать о "возвращении величия России, борьбе с Западом и многополярном мире".

"Это не то, что волнует избирателя, а то, что интересно самому президенту", – признались во внутриполитическом блоке АП.

В Кремле надеются, что до следующих выборов президента РФ война против Украины завершится, однако непонятно как именно.

"Что будет объявлено победой? На выборы нужно выходить с достижениями. Например, с каким-то набором присоединенных территорий. Но какие это будут территории – это пока неясно", – сообщил источник.

Также известно, что в Кремле планируется добиться для Путина рекордных результатов на выборах. Ведь нельзя будет показать что-то ниже озвученных официально показателей на "референдумах по присоединению" захваченных территорий Украины.

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На самом деле самым "логичным" и "самым понятным" вариантом было бы вообще не проводить выборы 2024 года, а ввести на всей территории России военное положение и отложить голосование. Об этом сказал журналистам один из политтехнологов, сотрудничающих с Кремлем.

"К 2024 году экономические последствия санкций и изоляции проявятся в полной мере. Понятно, что результат можно показать какой угодно, но зачем нужно будоражить население не самыми правдоподобными рекордными цифрами?" – объяснил эксперт.

В то же время, он сказал, что такой сценарий вряд ли возможен, ведь Путин "любит видеть результаты народной поддержки".

Напомним, по информации издания The Economist, российские элиты начинают понимать, что нападение России на Украину было ошибкой, и начинают обсуждать, как им придется жить без Путина.

По словам директора Института стратегических исследований и безопасности Павла Лисянского, окружение Путина начинает "раскачивать лодку", чтобы заставить его избрать себе преемника и уйти в отставку.

В то же время российский публицист Андрей Пионтковский считает, что режим Путина снесут мобилизованные россияне, которые вернутся домой после поражения РФ в войне против Украины.

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