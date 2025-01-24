Путина вернут к реальности: в ОП прокомментировали заявление хозяина Кремля о переговорах

Российский президент хочет договориться о судьбе Европы без Европы и стремится говорить про Украину без Украины.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал попытки российского президента Владимира Путина продвигать идею переговоров с США о мире в Украине, отметив, что хозяин Кремля оторван от реальности.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ермак отметил, что Путин хочет договориться о судьбе Европы без Европы и стремится говорить про Украину без Украины.

"Этого не будет. Путину давно нужно вернуться к реальности или его вернут. Так это не работает в современном мире", — подчеркнул он.

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин оценил вероятность переговоров между Украиной и Россией. При этом он заявил, что готов к разговору с президентом США Дональдом Трампом.

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