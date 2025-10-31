"Путина заставят": эксперт о том, как можно прекратить войну в Украине

Владимир Путин / © Associated Press

Режим Путина держится исключительно на войне, но есть обстоятельство, которое вынудит его к миру. Политолог считает, что успешные переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина могут оказаться приговором для РФ. Если лидеры договорятся, Китай попросит Путина прекратить войну.

Об этом заявил политолог Сергей Таран в эфире «Киев 24».

По словам эксперта, Путин строит свою политику на войне, повторяя опыт Советского Союза и других тоталитарных форм России, исторически ведшей захватнические войны.

«Весь режим построен был на войне, на противостоянии. Вот вся история холодной войны — это противостояние Советского Союза с мероприятием. Путин повторяет эту историю», — отметил Таран.

Он объяснил, что даже с приходом Трампа тезис о грозящем России «коллективном Западе» остается главным инструментом мобилизации россиян вокруг Путина. Это единственная надежда диктатора сохранить власть.

Что будет, когда война закончится

Политолог уверен: если война вдруг завершится, у Путина не будет ответов на внутренние вопросы россиян.

«Вот что он скажет россиянам? О том, что захватил какие-то части Украины? Хорошо, но это очень мало, потому что сразу начнется очень много социальных, экономических вопросов», — подчеркнул Таран.

Он добавил, что сейчас с огромными проблемами внутри РФ никто не обращает внимания, поскольку Путин объясняет все войной с «коллективным Западом». Если же война закончится, враг исчезнет, и диктатору не о чем будет говорить.

В то же время, по словам Тарана, существуют объективные обстоятельства, которые заставят Путина задуматься о мире. Ключевым из них является переговорный трек между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.

«В случае, если этот трек будет успешным, и Трамп, и лидер Китая договорятся о влиянии в мире, о торговле, об экономических отношениях, о режимах безопасности во многих регионах, в том числе в Европе. А это значит, что тогда договорятся и о завершении российско-украинской войны», — прогнозирует эксперт.

Именно Си Цзиньпин, по мнению Тарана, может попросить Путина прекратить войну после достижения договоренностей с Трампом.

«И дальше, независимо от того, что будет думать Путин, но он будет вынужден прекратить эту войну, потому что Россия без Китая не может ее вести», — подытожил политолог.

Напомним, президент США Дональд Трамп после встречи с Си Цзиньпином заявил, что Китай присоединится к усилиям Вашингтона по завершению войны в Украине.