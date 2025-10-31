- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 892
- Время на прочтение
- 2 мин
"Путина заставят": эксперт о том, как можно прекратить войну в Украине
Если завтра война завершится, режим Путина окажется под угрозой.
Режим Путина держится исключительно на войне, но есть обстоятельство, которое вынудит его к миру. Политолог считает, что успешные переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина могут оказаться приговором для РФ. Если лидеры договорятся, Китай попросит Путина прекратить войну.
Об этом заявил политолог Сергей Таран в эфире «Киев 24».
По словам эксперта, Путин строит свою политику на войне, повторяя опыт Советского Союза и других тоталитарных форм России, исторически ведшей захватнические войны.
«Весь режим построен был на войне, на противостоянии. Вот вся история холодной войны — это противостояние Советского Союза с мероприятием. Путин повторяет эту историю», — отметил Таран.
Он объяснил, что даже с приходом Трампа тезис о грозящем России «коллективном Западе» остается главным инструментом мобилизации россиян вокруг Путина. Это единственная надежда диктатора сохранить власть.
Что будет, когда война закончится
Политолог уверен: если война вдруг завершится, у Путина не будет ответов на внутренние вопросы россиян.
«Вот что он скажет россиянам? О том, что захватил какие-то части Украины? Хорошо, но это очень мало, потому что сразу начнется очень много социальных, экономических вопросов», — подчеркнул Таран.
Он добавил, что сейчас с огромными проблемами внутри РФ никто не обращает внимания, поскольку Путин объясняет все войной с «коллективным Западом». Если же война закончится, враг исчезнет, и диктатору не о чем будет говорить.
В то же время, по словам Тарана, существуют объективные обстоятельства, которые заставят Путина задуматься о мире. Ключевым из них является переговорный трек между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.
«В случае, если этот трек будет успешным, и Трамп, и лидер Китая договорятся о влиянии в мире, о торговле, об экономических отношениях, о режимах безопасности во многих регионах, в том числе в Европе. А это значит, что тогда договорятся и о завершении российско-украинской войны», — прогнозирует эксперт.
Именно Си Цзиньпин, по мнению Тарана, может попросить Путина прекратить войну после достижения договоренностей с Трампом.
«И дальше, независимо от того, что будет думать Путин, но он будет вынужден прекратить эту войну, потому что Россия без Китая не может ее вести», — подытожил политолог.
Напомним, президент США Дональд Трамп после встречи с Си Цзиньпином заявил, что Китай присоединится к усилиям Вашингтона по завершению войны в Украине.