Путинские планы по захвату всей Украины рушатся, но он не готов признать поражение – Каспаров

Путинские планы по захвату всей Украины рушатся, но он не готов признать поражение – Каспаров

По его мнению, единственной разумной позицией для свободного мира есть стратегия, направленная на крах путинского режима.

Планы президента России Владимира Путина по захвату всей Украины рушатся. Однако пока Путин находится у власти, мира не будет, а перемирие – это возможность перегруппироваться.

Такое мнение высказал российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

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"Путинские планы по захвату всей Украины разрушаются. На сегодняшний день Путину следует решать более объективные задачи, поскольку ресурсов для поддержки кампании на всей территории Украины недостаточно", — написал оппозиционер в Сети.

Он отметил, что задача у Путина только одна – остаться у власти.

"Но в то же время совершенно очевидно, что диктатор, находящийся у власти 22 года, руководствуется совсем другой логикой и словосочетание "здравый смысл" к нему не применяется. Задача у диктатора только одна – остаться у власти. Он понимает, что военное поражение – это прямое дорога на политический эшафот, а для него это конец жизни", – объяснил Каспаров.

Он также подчеркнул, что очень скептически относится к мирным переговорам Украины с Россией и объяснил, почему.

"Путин отнюдь не готов признавать даже частичное поражение в Украине. Ему нужна победа, до 9 мая, поэтому он бросает на войну все ресурсы. С Дальнего Востока перебрасываются войска. С военных баз в Грузии и Армении, из Таджикистана. Поэтому я очень скептически отношусь к переговорам, которые сейчас ведутся", – написал шахматист.

Он добавил, что Украина, возможно, была бы готова к возвращению к демаркационным линиям по состоянию на 24 февраля, естественно не признавая никаких аннексий. Однако проблема в том, что "Путина это не устраивает".

"Он может отказаться от цели политической победы, выраженной в частности в территориальных приобретениях. Мы и Путин говорим по разным логикам. Для нас человеческая жизнь бесценна, потеря каждой жизни мирного жителя или солдата – это трагедия. Для Путина это просто статистика. Именно поэтому я говорю, что пока Путин находится у власти, мира не будет. Для него перемирие – это возможность перегруппироваться", – заверил Каспаров.

Он добавил, что президент РФ видит Украину как препятствие на пути своих захватнических геополитических планов. Поэтому если Путин не добьется успеха в этот конкретный момент, он будет пытаться использовать другие возможности.

"Учитывая все это, я считаю, что единственной разумной позицией для свободного мира является стратегия, направленная на крах путинского режима. А путь к краху путинского режима лежит через победу Украины в этой войне и поднятие украинского флага в Севастополе", – резюмировал оппозиционер.

Напомним, спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время в Кремле не видят прорывов в мирных переговорах с Украиной.

Можно ли достучаться до россиян и объяснить, что в Украине идет война, и как это сделать – Гарри Каспаров

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