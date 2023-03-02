"Путинский рейх": российский оппозиционер заявил, что Россия двигается в сторону "сталинских репрессий"

Российский журналист и социолог Игорь Яковенко считает, что Россия становится фашистским государством, двигающимся в сторону Северной Кореи.

Об этом он сказал в эфире телеканала FREEДОМ.

Яковенко привел пример, когда девочку за антивоенное сообщение отправили в детский дом, а ее отца арестовали. Он отметил, что это свидетельствует об усилении репрессий в РФ.

"Ребенок написал, что он за мир, он против войны. Отец арестован. Девочка в детском доме. Вот вам, пожалуйста, тот уровень давления, который сейчас есть. Меня это поразило гораздо сильнее, чем большие сроки взрослым людям. То есть просто так на ровном месте мимоходом искалечили судьбу ребенка, сломали семью”, — сказал Яковенко.

Он считает, что Россия сейчас движется в сторону "сталинских репрессий", которые пока еще не столь массовые.

"Идет не откат в Советский Союз, на самом деле произошла стремительная фашизация общества. И то, что у нас сегодня в России существует, это, конечно, никакой не Советский Союз, это фашизм... Возможно, одна из самых безобразных форм фашизма — вот этот вот "путинский рейх", — убежден Яковенко.

Российский оппозиционер отметил, что у РФ нет общественного общества и именно это связано с тем, что граждане государства-агрессорки не хотят менять власть.

Напомним, в среду, 1 марта, в Тульской области РФ сотрудники ФСБ арестовали 54-летнего Алексея Москалева, против которого возбудили уголовное дело из-за его антивоенных публикаций в соцсетях и "неправильного" воспитания дочери, которая принесла на урок изобразительного искусства рисунок с призывом прекратить. Девочку же отправили в детдом.

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