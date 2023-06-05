Путину больше не "носят" плохие новости о войне: СМИ назвали причину и последствия для докладчиков

Докладчикам плохих новостей хозяин Кремля говорит, что те находятся под влиянием "западной пропаганды".

Президенту России Владимиру Путину прекратили докладывать плохие новости, особенно о войне в Украине, потому что тот реагирует на них "крайне раздраженно".

Об этом сообщил Телеграмм-канал проекта "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Согласно сообщению, когда Путину докладывали о реальной ситуации, он в раздраженной форме заявлял докладчику, что тот находится под влиянием "западной пропаганды" и сгущает следом за ней "облака". Глава Кремля указывал, что сам располагает более достоверной информацией из других источников, которая не совпадает с данными от докладчика.

Отмечается, что докладчик плохих новостей надолго выпадал из списка людей, имеющих доступ к российскому диктатору. В то же время, постоянный доступ к Путину имели те, кто докладывал только об успехах. При этом такие информаторы уменьшали поражения и провалы до мелких неприятностей, не играющих существенной роли.

"Источник говорит, что сейчас Путину просто перестали приносить "плохие известия", поскольку президент их не хочет слышать", — говорится в сообщении.

Заметим, что, несмотря на огромные проблемы на фронте в Украине и потери со стороны российских оккупантов, Путин убежден в их победе. Так, 1 июня хозяин Кремля заявил, что "Россия победит в войне и станет гарантом безопасности для всех народов мира". Диктатор также повторил свое пропагандистское заявление о том, что РФ якобы защищает "свою землю, свои ценности и свой народ".

В то же время уже даже российская пропаганда бьет тревогу из-за поражений захватчиков в войне. Так, пропагандист и военкор Александр Сладков жалуется, что на Запорожском направлении бойцы ВСУ активно обстреливают оккупантов, которым просто нечем ответить. Он указывает, что украинская артиллерия "переигрывает" россискую, ведь у последней полностью отсутствует контрбатарейная борьба.

Добавим, что после очередных ракетных атак России по Украине 2 июня министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил, что оккупанты пытаются найти и уничтожить системы Patriot в Украине, однако безуспешно. По словам министра, при этом Путину докладывают об обратном и "никто не решается сказать ему правду".

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