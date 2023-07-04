Путину грозят новые бунты из-за его "пряников" для силовиков: детали от NYT

Аналитики полагают, что определенные группы внутри военных и структур безопасности России могут соблазниться и устроить собственное восстание.

Президент России Владимир Путин после мятежа ЧВК "Вагнер" пытается уладить ситуацию, предоставив силовикам больше денег и полномочий, однако создает этим риски для новых бунтов.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на экспертов.

Реакция Путина на мятеж Евгения Пригожина и "вагнеровцев" больше напоминает пряник, чем кнут, оценивает российская политолог Екатерина Шульма. В частности, она напомнила, как на прошлой неделе в Кремле устроили роскошную церемонию для сил безопасности. Кроме того, военным, полиции и другим работникам силовых структур назначена официальная надбавка в 10,5%. А еще Путин пообещал больше оружия, в том числе танков и артиллерии, главе Росгвардии Виктору Золотову – одному из своих преданных руководителей службы безопасности.

По оценкам экспертов, вознаграждение для военных и служб безопасности большей зарплатой и увеличенными полномочиями создает риски. Все потому, что определенные группы внутри этих структур могут соблазниться и устроить свой бунт. Аналитики полагают, что перед главой Кремля возникнут новые угрозы из-за расширения полномочий в аппарате безопасности, в который входят разные группы интересов и центры власти.

"Вполне возможно, что, смотря на то, как развивался мятеж Пригожина, некоторые другие игроки в спецслужбах увидят для себя это, скажем так, более вероятным направлением действий, чем было до опыта Пригожина. … Краткосрочно Путин здесь победил. Но в долгосрочной перспективе это ситуация, которая дестабилизирует", – считает профессор политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов.

Эксперты также предполагают, что после потери "вагнеровцев" как боевой единицы проявленная Путиным лояльность может повлиять и на эффективность оккупантов на поле боя в Украине.

"Путин и вся его система теперь стоят перед дилеммой. Если вы будете ставить принцип лояльности выше эффективности, тогда не будет тех рисков, которые были связаны с мятежом. Но надежды на более эффективное функционирование системы тоже не будет", — отметил приглашенный научный сотрудник Немецкого института международных дел и безопасности в Берлине Николай Петров.

Что изменилось в России после мятежа "Вагнера": будет ли новый бунт

После мятежа Пригожина с "вагнеровцами" российский оппозиционер Андрей Пионтковский сделал прогноз, что в РФ режим Путина будет снесен уже вскоре и произойдет это в достаточно мягкой форме.

По оценкам еще одного российского оппозиционера Марка Фейгина, во время мятежа Пригожин не добился желаемых результатов, однако запустил другие процессы в России. В частности, Путин теперь попытается выявить предателей и начал с генерала Сергея Суровикина, которого могут уже допрашивать.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что неудачная попытка переворота со стороны Пригожина привела к тому, что РФ начинает свой распад: "Россия раздроблена и нет силы, способной удержать ее вместе".

В то же время после бунта Пригожина западные эксперты теперь сомневаются, выполнят ли российские военные командиры приказ Путина о ядерном ударе или теракте на Запорожской АЭС.

После неудачного бунта Пригожин может решиться на реванш, а именно готовить в Беларуси новый так называемый поход на Москву. Такое мнение высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) отметил, что после бунта "вагнеровцев" из уст Путина не прозвучало ни одного "слова осуждения, ни даже малейшего намека на наказание". Поэтому Гиркин приходит к выводу, что очередной мятеж – не за горами. Осталось лишь дождаться большого поражения на фронте.

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