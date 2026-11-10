Путину хотят разрешить объявить «победу» без захвата Донбасса: что придумали в США - The Economist

Мирные переговоры / © ТСН.ua

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Американские переговорщики предложили необычный вариант территориального компромисса между Украиной и Россией. Идея состоит в том, чтобы изменить административные границы украинских областей, позволив Владимиру Путину заявить о достижении своих целей без передачи России городов, до сих пор контролируемых Украиной.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на The Economist.

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По данным издания, президент США Дональд Трамп спешит добиться мирного соглашения после поражения республиканцев на промежуточных выборах. С января демократы будут контролировать обе палаты Конгресса, что может осложнить работу его переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

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В то же время украинские чиновники скептически оценивают шансы на скорейшее завершение войны, хотя и получили указания подходить к переговорам открыто.

Как Путину предлагают объявить о «победе»

По информации The Economist, Россия в последнее время демонстрирует необычную гибкость, в частности, о возможном прекращении боевых действий на нынешней линии фронта.

Однако это произошло после того, как американская сторона предложила расширить переговоры, включив в них вопросы будущей безопасности Европы.

Одной из идей, которую, по словам участников переговоров, предложили американцы, стало изменение административных границ Украины таким образом, чтобы Россия могла заявить о полном контроле над Донецкой и Луганской областями, не получив остальных украинских городов, которые она стремится захватить.

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Другое предложение предполагает возможный возврат России на европейские энергетические рынки. Против этого выступают Украина и ее европейские партнеры.

Впрочем, самым сложным вопросом остаются гарантии безопасности.

По словам американских переговорщиков, Путин теоретически мог бы согласиться на гарантии, подобные статьям 4 или 5 НАТО. Речь идет о консультациях в случае угрозы Украине или обязательства защищать ее в случае нового нападения.

Однако в Киеве сомневаются, что администрация Трампа будет действительно выполнять такие гарантии. Россия также не демонстрирует готовность согласиться на размещение многонациональных сил безопасности в Украине и продолжает требовать ее нейтралитета и сокращения армии.

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Чего ждут от переговоров в Абу-Даби

Украинские чиновники не верят, что Путин готов подписать полноценное мирное соглашение до завершения зимней военной кампании.

«Возможно, это их план Б, пока они выполняют план А», — отметил один из чиновников Украины.

Более реалистичными результатами переговоров могут стать новые обмены пленными и локальные прекращения огня на отдельных участках фронта, в частности в Херсонской и Сумской областях.

Отдельная обеспокоенность Киева и европейских партнеров вызывает стремление Вашингтона одновременно обсуждать более широкую архитектуру европейской безопасности. По их мнению, это может предоставить Кремлю дополнительные возможности затягивать договоренности о прекращении огня.

Почему скорая мирная сделка остается маловероятной

Серьезным препятствием остаются и финансовые вопросы. Украина настаивает, что после завершения войны потребует масштабной военной и экономической поддержки в течение как минимум десяти лет.

Средства необходимы для восстановления страны, поддержки ветеранов и удержания боеспособной армии численностью не менее 800 тысяч военных. Американская сторона считает такие расходы слишком большими и предлагает вместо этого полагаться на гарантии безопасности.

В то же время, как отмечает The Economist, Украина входит в зиму со значительно поврежденной инфраструктурой и острым дефицитом ракет для систем Patriot. Договоренности с США о новых поставках пока не привели к фактическому получению вооружения.

Россия же продолжает удары по украинским городам, мостам, водоснабжению и электросетям. По оценке издания, при таких обстоятельствах Путин вряд ли будет спешить прекращать войну, даже несмотря на активизацию дипломатических усилий Вашингтона.

Ранее мы писали о том, что в течение 10-11 ноября в Абу-Даби состоятся трехсторонние переговоры с участием Украины, США и РФ.

Переговоры в ОАЭ продлятся два дня, американскую делегацию возглавят спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Не исключено, что после встреч в Абу-Даби представители США отправятся в РФ для переговоров с Владимиром Путиным. В Вашингтоне выражают «осторожный оптимизм», хотя и признают, что процесс потребует времени.

Тем временем в СМИ уже раскрыли детали переговоров. Есть информация, что перед двухдневными переговорами в Абу-Даби Украина и Россия непублично демонстрируют гибкость обмена территориями, пока США усиливают усилия для завершения войны.

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