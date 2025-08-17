Портников о планах Кремля / © Associated Press

Россия может рассчитывать на три варианта развития событий после контактов диктатора Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом в эфире Эспрессо заявил журналист Виталий Портников.

«Надо смотреть на контакты Путина с Трампом. Это спецоперация, по которой можно получить разные результаты. Один результат — получить от Трампа возможности совместного давления на Украину, чтобы принудить Зеленского к капитуляции. Это максимальный результат», — пояснил он.

В то же время журналист подчеркнул, что Кремль не обязательно рассчитывает на такой сценарий.

«Там могут думать: может Трамп настолько непригоден к самостоятельному мышлению, что его удастся обработать. Есть другой вариант — мы будем просто тянуть время», — отметил Портников.

По его словам, в Кремле хорошо понимают слабые стороны американского президента.

«Он тщеславен, ему нужно льстить, рассказывать, как он гениален. Путин пользуется этим. Он, например, рассказывал Трампу о выборах по почте, объяснял, как должны выглядеть честные выборы. Это же анекдот, но это работает», — добавил журналист.

Портников подчеркнул, что россияне убеждены в слабости Трампа.

«Они считают его не очень когнитивно адекватным. Даже советуются с психиатрами и невропатологами, как с ним говорить. Если это работает, они будут использовать это», — сказал он.

По словам журналиста, этот сценарий позволяет России затягивать время и наращивать преимущество.

«Между тем Россия будет оккупировать больше территорий, уничтожит инфраструктуру, не даст Украине построить военную промышленность и привлекать инвестиции. Да, в конце концов, может и добьется. Это второй вариант», — подытожил Портников.

Он также наметил третий возможный сценарий.

«Если не удастся получить больше, то, по крайней мере, Россия сохранит то, что уже имеет. Трамп поможет закрепиться на захваченных территориях и найдет правовые возможности, чтобы нас оттуда не вытеснили. Это означает разграничение по линии фронта», — пояснил он.

Журналист отметил, что Кремль в этом случае может получить определенные уступки.

«Возможно, не удастся оккупировать Краматорск или Херсон, но можно будет сохранить контроль над нынешними территориями. И даже выбить какие-нибудь бонусы, например, статус русского языка», — сказал Портников.

Он подчеркнул, что РФ стремится получить ключи к дестабилизации Украины даже после завершения войны.

«В мирное время возможности России ликвидировать украинскую государственность даже больше, чем в военное. Потому что война консолидирует общество, а после нее ракеты уже не будут падать в Харьков или Одессу», — отметил журналист.

Он добавил, что российское влияние останется и может расти.

«Русский язык будет, русские медиа и культурное пространство тоже. Новые поколения русскоязычных подростков будут жить в этой среде, и это будет усиливать позиции Кремля. Без войны у Путина будет еще больше шансов вернуть контроль над востоком и югом Украины», — подытожил Портников.

Ранее сообщалось, что на саммите с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Путин согласился обсудить гарантии безопасности Украины после войны, предложив Китай как один из возможных гарантов.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп выразил желание провести трехстороннюю встречу с участием диктатора Путина и президента Украины Владимира Зеленского уже в следующую пятницу, 22 августа.