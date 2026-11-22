Владимир Путин. / © Associated Press

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Высокопоставленные должностные лица Кремля продолжают открыто заявлять о намерениях Москвы установить контроль над большей частью Украины, в частности над Киевом.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Американские аналитики упоминают недавнее интервью министра иностранных дел РФ Сергей Лавров. В нем он нагло заявил, что юго-восток и большая часть центральной Украины, в частности Киев, якобы являются «безусловно традиционно русскими землями». По его словам, Москва должна достичь всех целей своей войны и преодолеть якобы русофобию на «территории, которую сейчас называют Украиной».

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В ISW отмечают, что эта риторика Кремля не нова. Еще в 2022 году, до начала полномасштабного вторжения, Россия развернула масштабную информационную кампанию, продвигая идею установления контроля над большей частью Украины и превращения ее западных областей в небольшое остаточное государство.

«Высокопоставленные чиновники Кремля неоднократно публично отмечали стремления РФ контролировать большую часть Украины. Москва давно пытается оправдать свои вторжения в соседнюю страну в 2014-х и 2022-х годах, лживо утверждая, что эти районы украинской территории являются „традиционно“ российскими. Кремлевские чиновник специально назвали города Харьков, Николаев и Одессу русскими», — говорится в отчете.

Кроме того, представители Кремля регулярно упоминают так называемую «Новороссию» — вымышленный властями регион, в который Москва причисляет всю южную и восточную часть Украины, называя эти территории «неотделимой» частью Российской Федерации.

Впрочем, заявление Лаврова охватывает значительно большую часть украинских территорий, чем традиционная российская трактовка понятия «Новороссия».

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В ISW давно подчеркивают, что одной из причин вторжения в Украину в 2022-м было стремление Кремля восстановить полный контроль над украинским государством после провала предыдущих попыток.

Мирные переговоры — последние новости

На днях издание Financial Times сообщило, что президент США Дональд Трамп стремится добиться заключения мирного соглашения между Украиной и Россией до 1 января 2027 года. Глава ОП Кирилл Буданов заявил, что Киев будет работать над тем, чтобы боевые действия прекратились до этой даты.

В то же время, в Елисейском дворце уверяют, что Европа готова говорить с Россией о мире. Впрочем, в Париже отмечают необходимость сначала согласовать общую позицию европейских стран. В противном случае Вашингтон и Москва могут воспользоваться разногласиями между европейскими столицами во время переговоров.

Тем временем первая леди США Мелания Трамп предположила, что к Рождеству между Украиной и Россией может быть достигнута договоренность о новом прекращении огня.

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