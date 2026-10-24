ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
363
Время на прочтение
2 мин

Путину мало Донбасса: Кремль претендует на значительно большую часть Украины — шокирующие детали

Аппетиты Путина оказались значительно больше Донбасса — «фюрер» дерзко говорит об «исторической России».

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Диктатор-президент России Владимир Путин дал понять, что его территориальные амбиции в Украине выходят за рамки Донецкой области. Для оправдания своих аппетитов он цинично апеллирует к мифологизированным и искаженным представлениям о русской истории.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

На днях «фюрер» в очередной раз Путин заявил, мол, сейчас оккупированная Украина является «территорией исторической России». Так, хозяин Кремля отклонил предложение президента Владимира Зеленского заморозить нынешнюю линию фронта в рамках соглашения о прекращении огня.

Путин также издал бред, что якобы «новейшие генетические исследования» идентифицируют россиян и украинцев как «один народ».

Аналитики ISW отмечают, что заявления Кремля об «исторической России» касается «Новороссии» — аморфного вымышленного региона на юге и востоке Украины, который в России дерзко называют «неотъемлемой» частью РФ.

Новороссия включает не только Крым и четыре области, которые Россия незаконно аннексировала (Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области), но и Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области», — говорится в отчете.

В то же время, ссылка Путина на исторические претензии России требует от Киева отдать контролируемые Украиной 20,5% Донецкой области, 24,5% Запорожской области, в частности Запорожье с довоенным населением более 700 тыс. человек, и 30% Херсонской области — включая Херсон, где до войны проживало почти 300 тыс. человек.

«Заявление Путина четко демонстрирует, что российские требования выходят за рамки Украинского крепостного пояса и Донецкой области и могут включать всю территорию Украины. Диктатор также отметил свою приверженность достижению всех военных целей России, в частности — полную капитуляцию Украины», — отмечают американские аналитики.

Заявления Владимира Путина, отмечают в Институте, демонстрирует, что Кремль готов участвовать в «переговорах» с Украиной только с целью принятия капитуляции Киева, а не с целью достижения какого-либо компромиссного мирного соглашения.

Территориальные амбиции Кремля. Карта ISW.

Территориальные амбиции Кремля. Карта ISW.

Территориальные аппетиты Кремля

В интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину диктатор Владимир Путни снова нагло высказался об украинских территориях, мол, «неуместные» заявления Киева об оккупированных регионах. Путин нагло высказался о том, что эти земли считает «исторически русскими».

Свои захватнические аппетиты он прикрыл выдумками о якобы добровольном «волеизъявлении» жителей так называемой «Новороссии» о «воссоединении» с РФ.

Заметим, эти лживые тезисы Кремль годами использует, пытаясь оправдать «исторической справедливостью» оккупацию Украины и начало так называемой «сво».

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie