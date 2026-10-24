Владимир Путин. / © Associated Press

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Диктатор-президент России Владимир Путин дал понять, что его территориальные амбиции в Украине выходят за рамки Донецкой области. Для оправдания своих аппетитов он цинично апеллирует к мифологизированным и искаженным представлениям о русской истории.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

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На днях «фюрер» в очередной раз Путин заявил, мол, сейчас оккупированная Украина является «территорией исторической России». Так, хозяин Кремля отклонил предложение президента Владимира Зеленского заморозить нынешнюю линию фронта в рамках соглашения о прекращении огня.

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Путин также издал бред, что якобы «новейшие генетические исследования» идентифицируют россиян и украинцев как «один народ».

Аналитики ISW отмечают, что заявления Кремля об «исторической России» касается «Новороссии» — аморфного вымышленного региона на юге и востоке Украины, который в России дерзко называют «неотъемлемой» частью РФ.

Новороссия включает не только Крым и четыре области, которые Россия незаконно аннексировала (Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области), но и Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области», — говорится в отчете.

В то же время, ссылка Путина на исторические претензии России требует от Киева отдать контролируемые Украиной 20,5% Донецкой области, 24,5% Запорожской области, в частности Запорожье с довоенным населением более 700 тыс. человек, и 30% Херсонской области — включая Херсон, где до войны проживало почти 300 тыс. человек.

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«Заявление Путина четко демонстрирует, что российские требования выходят за рамки Украинского крепостного пояса и Донецкой области и могут включать всю территорию Украины. Диктатор также отметил свою приверженность достижению всех военных целей России, в частности — полную капитуляцию Украины», — отмечают американские аналитики.

Заявления Владимира Путина, отмечают в Институте, демонстрирует, что Кремль готов участвовать в «переговорах» с Украиной только с целью принятия капитуляции Киева, а не с целью достижения какого-либо компромиссного мирного соглашения.

Территориальные амбиции Кремля. Карта ISW.

Территориальные аппетиты Кремля

В интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину диктатор Владимир Путни снова нагло высказался об украинских территориях, мол, «неуместные» заявления Киева об оккупированных регионах. Путин нагло высказался о том, что эти земли считает «исторически русскими».

Свои захватнические аппетиты он прикрыл выдумками о якобы добровольном «волеизъявлении» жителей так называемой «Новороссии» о «воссоединении» с РФ.

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Заметим, эти лживые тезисы Кремль годами использует, пытаясь оправдать «исторической справедливостью» оккупацию Украины и начало так называемой «сво».

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