Путину мало Украины: профессор раскрыл планы Кремля в Европе

Путин / © Associated Press

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Стратегия Кремля не ограничивается войной против Украины. Москва стремится ослабить позиции США в Центральной Европе и Балтийском регионе, восстановить собственные сферы влияния и получить возможность оказывать давление на европейские государства.

Об этом в эфире Эспрессо заявил профессор стратегических исследований Университета Флориды и старший научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Эндрю Михта.

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По словам Михты, значительная часть западных правительств по-прежнему недостаточно осознает политические цели России и масштаб противостояния, которое Кремль ведет с Западом.

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«Путин ведет цивилизационную войну против Запада. И дело не только в русской идеологии евразийства или его союзе с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Дело в конечных целях Путина. И, по-моему, он говорит о них совершенно откровенно», — отметил профессор.

Михта считает, что нынешняя политика Кремля в значительной степени связана с попыткой восстановить влияние, которое Москва оказала на европейском континенте во времена Советского Союза. Одной из ключевых задач российского руководства, по его мнению, сокращение американского присутствия в регионе.

«Прежде всего, Путин хочет вытеснить американцев из Центральной Европы и Балтийского региона, изолировать Украину, чтобы и дальше оказывать на вас давление, а затем добиться нового разделения сфер влияния», — сказал он.

В случае реализации такого сценария, отдельные европейские страны могли бы формально оставаться независимыми. В то же время Москва, по оценке профессора, пыталась получить рычаги влияния на их внешнюю, оборонную и энергетическую политику.

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Среди основных способов давления на Запад Михта выделил ядерные угрозы. Он напомнил, что в 2022-2023 годах Москва регулярно использовала такую риторику на фоне дискуссий по увеличению военной и финансовой помощи Украине.

«Вопрос снова в том, готов ли Запад рискнуть и проверить, действительно ли Путин решится осуществить свои угрозы. Лично я считаю, что риск ядерной эскалации, несмотря на все угрозы, относительно невысок», — объяснил Михта.

В то же время, профессор обратил внимание на роль Китая. По его оценке, Пекин не заинтересован в переходе противостояния к ядерной эскалации, однако и поражение России ему не нужно.

Михта объясняет это тем, что война в Украине отвлекает американские ресурсы и дает Китаю дополнительное время для укрепления своих позиций в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Еще одним вызовом профессор назвал недостаточную готовность части европейского общества к возможному резкому ухудшению ситуации безопасности.

«Меня поразило одно: большинство европейцев, кроме жителей стран на восточном фланге, не готовы к войне и не отдают себе отчет в том, насколько стремительно ситуация может ухудшиться», — отметил профессор.

По словам Михты, Кремль также использует информационные операции и пропаганду для усиления внутренних противоречий в западных странах.

«Путин стремится расколоть Запад, отделить Соединенные Штаты от Европы, а затем политически покорять европейские страны одну за другой», — подытожил Михта.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Германии и РФ встретились в Нью-Йорке впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что хочет от президента Украины Владимира Зеленского заключить соглашение с российским диктатором Путиным.

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